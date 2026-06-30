Der bekannte Leaker „Instant Digital“ rechnet für das kommende Jahr mit einem überarbeiteten Design der Apple Watch, zu dem auch eine neue Befestigung für die Armbänder gehören soll.

Ein neues Armbandsystem

„Instant Digital“ bezieht sich in seinem jüngsten Weibo-Post auf frühere Berichte über eine „Apple Watch X“, die ein neues Design bringen und die bisherige Armbandbefestigung aufgeben soll. Er verweist auf einen eigenen Post aus dem August 2023 und schreibt erneut, dass sich die Befestigung am Gehäuse ändern und damit Platz für einen größeren Akku schaffen soll. Bei der Gelegenheit rät er dazu, keine neuen Armbänder mehr zu kaufen, falls man das 2027er Modell der Apple Watch möchte. Denn die Chancen stehen gut, dass das überarbeitete Gehäuse nicht mehr mit den heutigen Bändern kompatibel sein wird.

Das Gerücht um die „Apple Watch X“ geht auf einen Bericht von Mark Gurman aus dem Jahr 2023 zurück. Gurman sprach damals von der bis dahin größten Überarbeitung zum zehnjährigen Jubiläum der Uhr, mit magnetischer Armbandbefestigung, dünnerem Gehäuse und einem microLED-Display. Davon kam jedoch nichts. Stattdessen erschien die Apple Watch Series 10 mit dem alten Armbandsystem und einem nur leicht angepassten Design. Womöglich wurde diese Überarbeitung lediglich verschoben statt komplett gestrichen.

Der Zeitpunkt passt zu Apples bisherigem Rhythmus bei der Apple Watch. Vom ersten Modell bis zur Series 3 trugen die Uhren dasselbe Design. Die Series 4 bis Series 6 erhielten ein überarbeitetes Design und anschließend erhielten Series 7 bis Series 9 ein weiteres Update. Das aktuelle Design kam mit der Series 10. Hält Apple an diesem Drei-Jahres-Takt fest, stünde ein neues Design 2027 mit der Apple Watch Series 13 an. Anfang dieses Monats hieß es zudem, dass Apple für die 2027er-Uhr eine neue OLED-Technologie prüft.

Die diesjährige Apple Watch Series 12 dürfte somit kein optisches Update bekommen und beim Design der Series 10 bleiben, das 2024 ein dünneres Gehäuse, ein größeres Display und eine Metallrückseite mit eingelassener Antenne brachte.