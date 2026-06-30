Beim indischen Apple-Zulieferer Tata Electronics sind in der vergangenen Woche mehrere Hundert Gigabyte interner Dateien gestohlen worden. Ein Teil davon kursiert inzwischen im Darknet, darunter auch Material zum kommenden iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max.

Details zum iPhone 18 Pro im Umlauf

Zu den gestohlenen Unterlagen gehören eine Lieferantenliste, Angaben zu einzelnen Bauteilen und Bilder der Geräte. Reuters konnte mindestens sechs Dateien einsehen, die Hunderte Komponenten des iPhone 18 Pro auflisten. Darunter sind auch Details zu den Chips auf der Hauptplatine sowie zu Akku und Kamera. Die Dokumente tragen Apples „Confidential“-Wasserzeichen und die internen Codenamen der Pro-Modelle. Auch Aufnahmen der Geräte aus Falltests befinden sich in den Daten.

This is easily the biggest leak in Apple’s history.

You’re looking at the drop test of the iPhone 18 Pro.

Durability seems solid, but it’s still surprisingly thick, and the weight remains a concern. The new color looks pretty good, though.

The real star this year is the iPhone… pic.twitter.com/0GyJZ5CxaB — Ice Universe (@UniverseIce) June 30, 2026

Eines der Bilder zeigt dem Bericht zufolge ein flaches, graues Gerät mit drei rückseitigen Kameras und einem Apple-Logo. Das deckt sich mit bisherigen Gerüchten, wonach sich das iPhone 18 Pro optisch kaum vom iPhone 17 Pro unterscheiden soll. Der auffälligste Unterschied dürfte eine verkleinerte Dynamic Island sein. Die geleakten Daten verraten außerdem, welcher Zulieferer welches iPhone-Bauteil liefert. Auch Fall-Tests des bislang unveröffentlichten iPhone 18 Pro sind durch den Leak ans Tageslicht gelangt. Aus diesen geht auch eine neue Farbe hervor, die Apple offenbar bei den kommenden Pro-Modellen anbietet.

Tata Electronics machte den Angriff in der vergangenen Woche öffentlich und sprach von einem „Cybersicherheitsvorfall“, den man auf einigen Systemen festgestellt habe. Gegenüber Reuters haben Sicherheitsforscher bestätigt, dass die Ransomware-Gruppe „World Leaks“ mehr als 200.000 Dateien von Apple und Tesla offengelegt hat. Beide Konzerne gehören zu den Kunden des indischen Zulieferers.

Nach eigenen Angaben bemerkte Tata den Vorfall vor einigen Wochen und leitete umgehend Gegenmaßnahmen ein. Auf den laufenden Betrieb soll der Angriff keine Auswirkungen gehabt haben. Für Tata kommt der Vorfall zu einer sehr ungünstigen Zeit. Das Unternehmen will seine Rolle als Apple-Fertiger weiter ausbauen, steht aber zugleich wegen eines anderen Falls unter Druck. In der Nähe eines Werks, in dem iPhone-Bauteile entstehen, untersuchen indische Behörden den Verdacht, dass nahe gelegene Ackerflächen verunreinigt wurden.