Die Deutsche Telekom gibt eine neue Wasserstandsmeldung zum Ausbau des Glasfasernetzes. Im Mai 2026 wurden 173.000 neue Glasfaseranschlüsse gebaut. Damit blickt das Unternehmen mittlerweile auf mehr als 13 Millionen Anschlüsse.

Telekom: 173.000 neue Glasfaseranschlüsse im Mai 2026

Klappern gehört zum Handwerk und so informiert die Telekom über den Ausbau ihres Glasfasernetzes. Im Mai wuchs das Glasfasernetz der Telekom um 173.000 Anschlüsse. Damit haben jetzt 13,4 Millionen Haushalte und Betriebe die Möglichkeit, Tarife mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s zu nutzen. Auch jenseits der reinen Glasfaser bleibt das Angebot flächendeckend stark: Über 37 Millionen Haushalte können mit bis zu 100 Mbit/s surfen, rund 33 Millionen Haushalte mit bis zu 250 Mbit/s.

Wie wir es vom Bonner Unternehmen gewohnt sind, informiert die Telekom auch über die Top-Anwendungen. Im Download liegen Unterhaltungs- und Videodienste vorn: MagentaTV belegt im Mai den ersten Platz, gefolgt von YouTube, Instagram, Netflix und Amazon Prime.

Beim Upload dominieren Cloud-Dienste, Zusammenarbeit und Kommunikation. Google Cloud führt die Rangliste an, gefolgt von Amazon Web Services, Microsoft Teams, iCloud und WhatsApp.