Bereits in den vergangenen Jahren hat Apple rechtzeitig zur Sommerzeit zum sogenannten „Apple Sommer Camp“ geladen. Diese Tradition setzt das Unternehmen auch in laufenden Jahr fort und eröffnet ab sofort die Möglichkeit, sich für das Apple Sommer Camp 2026 anzumelden. Dabei haben Kids zwischen 6 und 10 Jahren die Möglichkeit, in Rahmen von kreativen Workshops ihre eigenen Superhelden zu entwickeln.

Apple Sommer Camp 2026: „Gestalte Superhelden auf dem iPad, die anderen helfen“

Apple veranstaltet in seinen Retail Stores sogenannte „Today at Apple“-Session. Diese sind kostenlos und zu unterschiedlichen Themen buchbar. Zum Sommer veranstaltet das Unternehmen regelmäßig sein „Apple Sommer Camp“. Diese findet im laufenden Jahr vom 08. Juli bis 24. August 2026 statt.

In einer 90-minütigen Session haben Kinder zwischen 6 und 10 Jahren ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf zu lassen. Unter dem Motto „Gestalte Superhelden auf dem iPad, die anderen helfen“ gestalten Kindern gemeinsam auf dem iPad Superhelden und schicken diese auf eine Mission, um anderen zu helfen. Dafür machen die Kids Fotos, malen, nutzen Emojis und mehr. Dabei können alle Kinder ihre individuellen Talente und Ideen einbringen. Die App Freeform und der Apple Pencil Pro sorgen für Superkräfte. Alles was ihr an Hardware für die Sessions benötigt, bekommt ihr von Apple während des Workshops gestellt.

Ganz nebenbei entdecken die Kinder spielerisch neue Möglichkeiten, ihre Ideen zum Leben zu erwecken und gemeinsam im Team kreativ zu werden. Das Apple Sommer Camp 2026 ist kostenlos. Die Termine sind ab sofort auf der Apple Webseite freigeschaltet und können gebucht werden.