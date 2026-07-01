Apple hat die deutschen Vorschauseiten zu iOS 27, den übrigen neuen Systemen und Apple Intelligence online gestellt. Stellt man sie neben die englischen Originale, steckt hinter der Lokalisierung mehr als eine Übersetzung. Für Europa hat Apple Beschreibungen umgeschrieben, einzelne Funktionen gestrichen und ihre Verfügbarkeit begrenzt.

Vielen Funktionen fehlen

Der auffälligste Unterschied betrifft die Geräteangaben. Die englische Übersichtsseite führt zahlreiche Siri AI Funktionen für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple Vision Pro auf. In der deutschen Fassung bleiben an vielen Stellen nur noch Mac und Apple Vision Pro übrig, so bei der neuen Siri, dem persönlichen Kontext, Aktionen innerhalb von Apps, Visual Intelligence, der anpassbaren Siri-Stimme und „Write with Siri“.

Dasselbe Muster zieht sich durch die App-Funktionen. Wo die US-Seite Image Playground, Safari oder die Passwörter-App für nahezu alle aktuellen Apple-Geräte ausweist, nennt die deutsche Vorschau vielfach wieder nur Mac und Apple Vision Pro. iPhone und iPad verschwinden aus den Plattformhinweisen.

Noch weiter geht Apple auf der deutschen Seite zu Apple Intelligence. Die großen Neuerungen rund um Siri AI stehen dort zwar, also natürlichere Gespräche, persönlicher Kontext und Aktionen über App-Grenzen hinweg. Eine Reihe von Funktionen und Anwendungsbeispielen aus der US-Version taucht in der deutschen Fassung dagegen gar nicht mehr auf.

Nicht mehr zu finden sind Siri AI in CarPlay sowie mehrere Fähigkeiten von Visual Intelligence, darunter das Erkennen von Nährwerten und das Importieren von Karten in Apple Wallet. Auch Visual Intelligence auf dem iPad, die automatische Grammatik- und Rechtschreibkorrektur beim Schreiben und der neue „Workout Buddy“ für die Apple Watch werden nur in der englischen Variante erwähnt.

Apple hat für jede Plattform eine eigene Vorschauseite eingerichtet, neben der Übersicht je eine zu iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS und Apple Intelligence.

Apple macht die europäische Plattformregulierung dafür verantwortlich, dass die neuen KI-Funktionen in der EU vorerst nicht für alle Geräte verfügbar sein werden. Funktionen, die auf iPhone, iPad und Apple Watch hierzulande vorerst nicht starten, bewirbt Apple auf den deutschen Seiten folgerichtig auch nicht für diese Geräte. Mac und Apple Vision Pro trifft die Einschränkung nicht, weshalb auf den Vorschauseiten dieser beiden Plattformen Hinweise auf die neuen Funktionen enthalten sind.

(Danke Besnik)