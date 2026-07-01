Bis zur erwarteten Vorstellung des iPhone 18 Pro dauert es nur noch wenige Monate. Dementsprechend nehmen derzeit die Leaks zu. Heute widmet sich die Gerüchteküche noch einmal den Farben des Spitzenmodells.

Dunkelkirsch, Hellblau und Silbergrau

Vor der Vorstellung des iPhone 17 Pro kursierten im vergangenen Jahr Gerüchte über bis zu fünf Farboptionen, so viele wie nie zuvor. Am Ende brachte Apple mit Cosmic Orange, Tiefblau und Silber nur drei Farben. Dabei vermissten wir schmerzlich eine dunkelgraue oder schwarze Variante.

Beim iPhone 18 Pro und Pro Max könnte sich ein ähnliches Bild abzeichnen. Für das „Profi“-Lineup schwankten die Gerüchte zuletzt, sowohl bei der Zahl der Farben als auch bei der Frage, ob Schwarz dieses Mal dabei ist. Die jüngste Information stammt vom Weibo-Leaker Instant Digital, der für das kommende Modell drei Farben nennt, und zwar ein dunkles Kirschrot, Hellblau und Silbergrau.

Sollte das zutreffen, würde Apple seinem Vorgehen aus dem Vorjahr treu bleiben. Dunkelkirsch wäre der auffällige Farbton des iPhone 18 Pro, mit dem Apple die Werbetrommel rühren würde, so wie Cosmic Orange beim iPhone 17 Pro. Hellblau würde Tiefblau ersetzen. Silber bliebe erhalten, womöglich in einem etwas anderen Ton als zuletzt. Eine schwarze Option wäre damit erneut nicht dabei.

Gut zwei Monate vor der erwarteten Vorstellung lässt sich Apples Entscheidung nicht sicher vorhersagen. Ob es am Ende drei oder vier Farben werden, bleibt offen. Zumindest bei einem Teil der Farben decken sich die verschiedenen Gerüchte inzwischen.