o2 hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Prepaid-Portfolio für Neu- und Bestandskundinnen aufwertet. Im Aktionszeitraum bis zum 30. September erhalten Kunden in den o2 Prepaid-Tarifen M und L für drei Abrechnungszeiträume 25 Prozent zusätzliches Datenvolumen.

o2: mehr Datenvolumen in den Prepaid-Tarifen M und L

o2 wertet sein sein Prepaid-Portfolio für Neu- und Bestandskunden auf und spendiert Kunden in den o2 Prepaid-Tarifen M und L für drei Abrechnungszeiträume 25 Prozent zusätzliches Datenvolumen. Was bedeutet das konkret? o2 Prepaid M bietet euch 50GB statt 40GB und o2 Prepaid L bietet euch 100GB statt 80GB.

Übersicht

o2 Prepaid M: 50 GB statt 40 GB für 14,99 € / 4 Wochen

o2 Prepaid L: 100 GB statt 80 GB für 19,99 € / 4 Wochen

Das zusätzliche Datenvolumen wird bei Neuaktivierung einer SIM-Karte automatisch für die ersten drei Nutzungszeiträume (insgesamt 12 Wochen) bereitgestellt. Danach gelten wieder die regulären Inklusivvolumina. Bestandskundinnen und Bestandskunden können sich das zusätzliche Datenvolumen im eingeloggten „Mein O2“-Bereich oder über die Hotline sichern.

In allen Tarifen ist weiterhin eine Flatrate für nationale Gespräche und SMS in alle deutschen Netze enthalten. Die Downloadgeschwindigkeit beträgt im 4G- und 5G-Netz bis zu 300MBit/s. Nach Verbrauch des Inklusivvolumens surfen Kundinnen und Kunden mit bis zu 1 Mbit/s im Download und 384 Kbit/s im Upload weiter.

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