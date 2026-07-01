Über eine Schwachstelle in Apples „E-Mail-Adresse verbergen“-Funktion lässt sich ohne großen Aufwand die echte E-Mail-Adresse hinter einem erzeugten Alias ermitteln. Gemeldet wurde die Lücke im Juni 2025, behoben hat Apple sie bis heute nicht.

E-Mail-Alias kann zurückverfolgt werden

„E-Mail-Adresse verbergen“ gehört zu iCloud+ und erzeugt zufällige Alias-Adressen, die eingehende Nachrichten an das eigentliche Postfach weiterleiten. Wie 404 Media berichtet, hat Tyler Murphy eine Schwachstelle in der Apple-Funktion entdeckt. Letztlich sollen sich die echten E-Mail-Adressen ohne großen Aufwand aufdecken lassen.

Der Mitgründer des Dienstes EasyOptOuts meldete das Problem samt einer Anleitung zum Nachstellen an Apple. Bei Tests mit Freiwilligen ließen sich Murphy zufolge alle geprüften Adressen aufdecken. 404 Media konnte die Prozedur anhand eigener Tests bestätigen. Die technischen Details behält das Nachrichtenportal aus Sicherheitsgründen für sich.

Der Fall zog sich anscheinend über Monate hin. Nachdem Murphy die Sicherheitslücke im vergangenen Jahr entdeckt und gemeldet hatte, bestätigte Apple im vergangenen März, das Problem mit einer Systemänderung behoben zu haben. Murphy konnte mit seiner Methode jedoch weiterhin die E-Mail-Adressen aufdecken. Im Mai soll Apple ihn darum gebeten haben, bis zum Abschluss der Prüfung den Fall nicht publik zu machen, damit der Fehler rechtzeitig behoben werden kann. Ende Mai kündigte Apple dann ein Sicherheitsupdate an, das in den kommenden Wochen veröffentlicht werden sollte. Bis heute ist die Lücke jedoch nicht geschlossen.