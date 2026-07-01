Apple hat gestern mehrere Apps seines Creator Studio aktualisiert, darunter Pixelmator Pro und Final Cut Pro. Zeitgleich erschien eine neue Version der Profi-Kamera-App Final Cut Camera, die kostenlos im App Store bereitsteht.

Kamerabild ohne Einblendungen

Mit dem Update lassen sich Aufnahmen jetzt leichter von Final Cut Camera nach Final Cut Pro übertragen, sobald das iPhone mit dem Mac verbunden ist. Die aus Sicht professioneller Anwender wichtigste Neuerung bleibt allerdings dem iPhone 17 Pro und dem iPhone 17 Pro Max vorbehalten. „Clean HDMI Out“ („Klarer HDMI-Ausgang“) schickt das Videosignal ohne Bedienelemente und Statusanzeigen an einen externen Monitor oder Rekorder.

Laut den Release Notes können sich Anwender so ganz auf das eigentliche Bild konzentrieren, während die Oberfläche der App auf dem angeschlossenen Gerät verschwindet. Vorausgesetzt wird, wie bereits erwähnt, ein iPhone 17 Pro. Warum ausgerechnet das Ausblenden der Overlays ein iPhone 17 Pro verlangt, erschließt sich nicht unmittelbar. Möglicherweise geht Apple davon aus, dass in dem Bereich ohnehin fast jeder ein Pro-Modell nutzt. Nachvollziehbar ist die Funktion in jedem Fall. Wer mit einem externen Monitor oder Rekorder arbeitet, will nur das Kamerabild sehen und nicht die Bedienoberfläche der App über dem Motiv.

Release Notes:

Version 2.3