Rund um das iPhone 18 Pro sind neue Informationen aufgetaucht. Die Daten stammen aus den Dateien, die bei dem Cyberangriff auf Apples Zulieferer Tata Electronics entwendet wurden. Sie liefern Hinweise auf mehrere Hardware-Neuerungen – vom Mobilfunkmodem über den neuen A20-Pro-Chip bis hin zur Kamera. Offiziell bestätigt ist davon zwar noch nichts, die Leaks zeichnen jedoch ein immer klareres Bild der kommenden Pro-Generation.

Qualcomm in den USA, Apple C2 im Rest der Welt?

Besonders interessant sind die Informationen zum Mobilfunkmodem. Demnach könnte Apple beim iPhone 18 Pro erstmals eine regionale Strategie verfolgen. Während internationale Modelle offenbar den neuen, selbst entwickelten Apple C2-Modemchip erhalten sollen, könnten Geräte für den US-Markt weiterhin auf ein Qualcomm-Modem setzen. Hintergrund dürfte die Unterstützung des besonders schnellen mmWave-5G-Standards sein, der in den USA deutlich stärker verbreitet ist als in anderen Regionen.

A20 Pro soll komplett neues Chip-Paket erhalten

Auch zum A20 Pro gibt es neue Erkenntnisse. Den geleakten Unterlagen zufolge plant Apple offenbar einen neuen Chip-Aufbau (, Wafer-Level Multi-Chip Module, WMCM). Dabei werden Prozessor und Arbeitsspeicher nebeneinander statt übereinander angeordnet. Das könnte die Signalwege verkürzen, die Wärmeentwicklung verbessern und gleichzeitig die Leistung sowie die Energieeffizienz steigern. Diese Vorteile, wären insbesondere für Apple Intelligence und andere KI-Funktionen interessant.

Hauptkamera wohl mit neuer Sensor-Generation

Die Leaks liefern außerdem Hinweise auf eine überarbeitete Hauptkamera. In den internen Diagnosedaten taucht eine neue Sensor-ID auf, was darauf schließen lässt, dass Apple beim Weitwinkelsensor eine neue Generation verbauen wird. Technische Details nennt der Bericht zwar nicht, dennoch deutet vieles auf Verbesserungen bei Bildqualität, Dynamikumfang und Low-Light-Aufnahmen hin.

Bereits zuvor gab es Gerüchte, wonach das iPhone 18 Pro zusätzlich eine Kamera mit variabler Blende erhalten könnte. Dadurch ließe sich die Lichtmenge je nach Motiv anpassen. Diese Funktion würde Fotografen deutlich mehr kreative Möglichkeiten eröffnen.

Noch sind es unbestätigte Informationen

Die neuen Details stammen aus internen Dokumenten, die im Zuge des Tata-Datenlecks veröffentlicht wurden. Zwar gelten viele der Informationen als plausibel, dennoch bleibt abzuwarten, welche Funktionen Apple tatsächlich bis zur Vorstellung des iPhone 18 Pro übernimmt. Der Konzern selbst äußert sich traditionell nicht zu Gerüchten oder geleakten Unterlagen.

Kurzum: Die jüngsten Leaks deuten darauf hin, dass Apple beim iPhone 18 Pro nicht nur auf einen leistungsstärkeren A20-Pro-Chip setzt, sondern auch die Kamera und das Mobilfunkmodem weiterentwickelt. Besonders die mögliche Kombination aus neuem Chip-Design, verbessertem Kamerasensor und Apples C2-Modem könnte das iPhone 18 Pro zu einem der größten Hardware-Upgrades der vergangenen Jahre machen, zumindest, wenn sich die geleakten Informationen bewahrheiten.