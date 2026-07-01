Outbank hat seiner Banking-App eigenen Aussagen zufolge das größte Update seit dem ersten Release verpasst. Highlights sind sicherlich Secure Sync 2.0 sowie ein neues Design. Zum letzteren gehört auch, dass die App grundlegend neu konzipiert wurde.

Outbank: großes Update ist da

Die Outbank-Entwickler haben in den letzten 12 Monaten intensiv hinter den Kulissen gearbeitet und tiefgreifende Veränderungen an der Architektur unserer App vorgenommen. Zunächst einmal wird mit dem neuesten Update Secure Sync 2.0 eigeführt. Mit dieser Neuerung ermöglicht Outbank eine nahtlose, verschlüsselte Synchronisierung zwischen iOS, macOS und – zum ersten Mal – auch Android.

Darüberhinaus hat sich Outbank von Amazon AWS verabschiedet. Der neue Serverstandort für den Secure Sync befindet sich in Deutschland. Somit bleiben eure Daten in Deutschland und unterliegen auch den deutschen Gesetzen und rechtlichen Bestimmungen.

Neues Design

Darüberhinaus hat Outbank an der Optik und Benutzeroberfläche der Banking-App gearbeitet. Das Design wurde modernisiert, übersichtlicher gestaltet und vor allem vereinheitlicht. Unter anderem wurde die Kontenliste komplett überarbeitet. Durch das neue Karten-Design behaltet ihr noch leichter den Überblick. So können zum Beispiel private Finanzen und Business-Accounts ab sofort optisch noch klarer getrennt werden.

Für iOS und macOS setzen Die Entwickler voll auf die aktuelle Designsprache von iOS bzw. macOS 26, dem beliebten Liquid Glas. Alle neuen Oberflächen wurden mit SwiftUI entwickelt, was die App schneller und reaktionsfreudiger macht. Für Android wurde Jetpack Compose genutzt, ein modernes Framework für den Bau nativer Android-Benutzeroberflächen.