Im Laufe des gestrigen Abends hat neue Funktion für Apple Creator Studio angekündigt. Gleichzeitig hat Apple Updates für Pages, Numbers und Keynote veröffentlicht, die keine Abo für das Apple Creator Studio voraussetzen.

Pages, Numbers und Keynote: Update bringt diese neuen Funktionen

Apple hat neue Updates für eine Reihe seiner Apps aus dem App Store veröffentlicht. Viele der Aktualisierungen richten sich an Abonnenten von Apple Creator Studio, doch einige Apps bieten neue Funktionen, von denen alle Nutzer profitieren. Dabei stehen Pages, Keynote und Numbers ab sofort in Version 15.3 zum Download bereit.

Exemplarisch blicken wir auf die Release-Notes zu Pages. Dort heißt es

Im Abonnement von Apple Creator Studio:

Öffne ein Bild aus Pages direkt in Pixelmator Pro auf dem iPad und sieh die bearbeitetecVersion in deinem Dokument.

Generiere individuelle, bearbeitbare Formen aus einer Textbeschreibung, um dein Dokument zu illustrieren.

Für alle:

Wörter können automatisch beim Eingeben getrennt werden.

Unsichtbare Formatierungssymbole können ein- und ausgeblendet werden.

Ersetze Bilder in deinem Dokument einfacher mithilfe des Content Hub.

Die Release-Notes zu Numbers und Keynote lesen sich ähnlich.