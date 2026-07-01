Apple wird im Herbst Siri AI einführen. In der EU gibt es allerdings verschiedene Einschränkungen, über diese hatte das Unternehmen bereits informiert und ihren Unmut über die EU geäußert. Nichtsdestotrotz möchte das Unternehmen aus Cupertino seine Neuerungen auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Co. einführen. Im Vorfeld fand nun ein virtuelles, konstruktives Gespräch zwischen Apple CEO Tim Cook und EU-Technologiekommissarin Henna Virkkunen statt. Beide Parteien suchen nach einer Lösung in ihrem Streit, um Siri AI auch in Europa auf dem iPhone, iPad und der Apple Watch einführen zu können.

Siri AI: Apple mit der EU im Gespräch

Während der WWDC26 kündigte Apple an, dass Siri AI aufgrund des Gesetzes über digitale Märkte (Digital Markets Act) zunächst nicht mit iOS 27, iPadOS 27 und watchOS 27 auf dem iPhone, iPad und der Apple Watch landen wird. Gleichzeitig wird Apple Siri AI hierzulande auf den Mac und Apple Vision Pro bringen.

Apple schrieb bei der Einführung von Siri AI folgendes

Apple hat heute Siri AI vorgestellt, eine völlig neue Version von Siri mit der Power von Apple Intelligence. Leider kann Apple aufgrund des Gesetzes über digitale Märkte (Digital Markets Act – DMA) Siri AI in der Europäischen Union nicht mit der Veröffentlichung von iOS 27 und iPadOS 27 auf den Markt bringen. In den vergangenen Monaten haben die EU-Regulierungsbehörden keine der von Apple vorgelegten Lösungen akzeptiert, mit denen Siri AI in der EU eingeführt und gleichzeitig andere virtuelle Assistenten sicher unterstützt werden sollten.

Apples vorgeschlagene Lösung hieß Trusted System Agent und wurde vom Unternehmen als eine Art Mittler beschrieben, der es virtuellen Assistenten ermöglichen würde, für Geräte in der EU sicher auf dieselben Features und Fähigkeiten zuzugreifen wie Siri AI. Apple hatte außerdem einen Plan zur Einführung von Siri AI in der EU vorgestellt, nach dem diese neue Lösung schrittweise über einen Zeitraum von 18 Monaten eingeführt werden soll. Die Europäische Kommission hat dies abgelehnt. Tatsächlich hat die Europäische Kommission keinem der Vorschläge von Apple zugestimmt.

Wie die Financial Times berichtet, führte Tim Cook kürzlich ein virtuelles Treffen mit Henna Virkkunen, deren offizieller Titel Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie lautet, um die festgefahrene Situation bezüglich Siri AI zu erörtern. Die FT schreibt

Ein EU-Sprecher erklärte, bei dem virtuellen Treffen habe ein „konstruktiver Austausch zu Themen von gemeinsamem Interesse“ stattgefunden, bei denen die Arbeit fortgesetzt werde.

Wie zwei mit den Gesprächen vertraute Personen berichteten, wurde dabei auch erörtert, wie Apple seine neu konzipierte Siri-Version in Europa einführen kann, ohne wegen Verstößen gegen die zentralen Wettbewerbsregeln der EU Strafzahlungen in Millionenhöhe zu riskieren.

Das Gespräch zwischen Apple und der EU signalisiert, dass Apple trotz des öffentlichen Schlagabtauschs weiterhin im Austausch mit EU-Vertretern steht, um eine Lösung zu finden.

Dass Cook persönlich in die Verhandlungen eingebunden ist, überrascht nicht. Dennoch deutet dies darauf hin, dass Apple womöglich stärker an einer Lösung der festgefahrenen Situation interessiert ist, als es zunächst den Anschein hatte – schließlich spielt dSiri AI sowohl bei den diesjährigen Software-Veröffentlichungen als auch bei der langfristigen Strategie des Unternehmens eine zentrale Rolle.