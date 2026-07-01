Die Deutsche Telekom informiert dieser Tage nicht nur zum Ausbau ihres Glasfasernetzes, sondern auch über Fortschritte beim Mobilfunkausbau. So gab das Unternehmen bekannt, dass man im Mai 83 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen hat.

Telekom nimmt 83 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb

Die Telekom hat bekannt gegeben, dass im Mai 2026 an 677 bestehenden Standorten die Kapazität erhöht wurde. Dabei wurden 83 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen. Die meisten neuen Standorte hat die Telekom in Bayern (24) in Betrieb genommen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (13) und Baden-Württemberg (10). Aktuell können bundesweit rund 99 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei nahezu 100 Prozent.

Mit dem Ausbau zielt die Telekom weiterhin auf ihr Ultra-Kapazitätsnetz ab. Durch eine Kombination von Maßnahmen wird sich die Kapazität im Telekomnetz verdoppeln. 90 Prozent der Standorte bieten künftig eine Download-Kapazität von 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) pro Zelle. Alle Standorte nutzen künftig Low-Band-Frequenzen: 700, 800 und 900 Megahertz (MHz). Diese bieten hohe Reichweite und gute Netzabdeckung – auch in Gebäuden. Sie bilden die Basis für eine lückenlose Mobilfunkversorgung.

90 Prozent der Standorte erhalten zusätzlich Mid-Band-Frequenzen: 1.500, 1.800 und 2.100 MHz. Diese ermöglichen hohe Übertragungsraten und niedrige Reaktionszeiten. Sie sind die Leistungsträger im Mobilfunknetz. An Verkehrsknotenpunkten kommt gezielt das 3,6-GHz-Band zum Einsatz. So bleibt die Mobilfunknutzung reibungslos.