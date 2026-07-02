In regelmäßigen Abständen machen wir euch auf die neuen Spiele auf Apple Arcade aufmerksam. Nachdem am Dienstag bereits Family Feud Pocket gestartet ist, stehen ab sofort vier weitere Games auf der Spiele-Abo-Plattform bereit.

Neue Spiele auf Apple Arcade

Seit dem 30. Juni steht Family Feud Pocket auf Apple Arcade bereit. Family Feud Pocket bringt die beliebte Spielshow als authentisches, originalgetreues Quiz-Erlebnis auf den Service. Moderiert vom legendären und urkomischen Steve Harvey bietet das Spiel die klassischen Spielmechaniken, die Fans kennen und lieben, sowie tägliche Herausforderungen und exklusive Fragen.

Ab heute (02. Juli 2026) geht es mit vier weiteren neuen Spielen auf Apple Arcade weiter. Dungeon Clawler+, das die strategische Tiefe eines Roguelike-Deckbuilders mit der Unvorhersehbarkeit eines Arcade-Greifautomaten verbindet; Creatures of the Deep+, ein Angelabenteuer für Einzelspieler:innen; Pocket City 2+, eine unterhaltsame Variante des Städtebau-Genres; sowie Draw It+, das Künstler:innen und Hobbyzeichner:innen gleichermaßen herausfordert, Hinweise zu skizzieren und Punkte zu sammeln, bevor die Zeit abläuft.

Updates für bestehende Apps

Neben neuen Spielen stehen auch frische Updates für bestehende Spiele zur Verfügung.

Hello Kitty Island Adventure: Willkommen im Camp Friendship! Ab sofort können die Camper schwimmen gehen, wandern, sich beim „Vertrauensfall“ (Trust Fall) fallen lassen, S’mores rösten und Geschichten am Lagerfeuer austauschen. Außerdem können sie durch leuchtende Glühwürmchenschwärme rennen und diese gegen neue Belohnungen eintauschen.

Perchang World: Perchang World feiert den Sommer mit der neuen „Summer Ball“-Kollektion. Spieler können sich zudem an den Strand und an den Pool begeben und neue Level sowie Herausforderungen im Sommer-Look ausprobieren.

Solitaire Stories: Mischt die Karten und begebt euch in diesem groovigen neuen Update auf die offene Straße. Bei „Road Trip“ – einem brandneuen Solitaire-Abenteuer, das von der Flower-Power-Ära der späten 60er und 70er Jahre inspiriert ist – könnt ihr eine entspannte Fahrt quer durch das Herz Amerikas unternehmen.

Snake.io+: Startet das In-Game-Event „Camp Slasher“, bei dem Spieler vier neue, exklusive Skins (Maskface, Voidborne, Patches und Grim Reaper) verdienen können.

Pocket Love+: Spieler können mit ihrem Pocket Partner das Date ihres Lebens erleben und sich in diesem neuen Hochzeits-Story-Event das Jawort geben.

Jeopardy! Daily: Feiert den 4. Juli mit neuen Kategorien und Hinweisen rund um den Unabhängigkeitstag.