Apple führt Gespräche mit den chinesischen Halbleiterunternehmen ChangXin Memory Technologies (CXMT) und Yangtze Memory Technologies (YMTC) über den Kauf von Speicherchips. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Die Verhandlungen laufen noch, ein Deal ist bislang nicht finalisiert.

Hintergrund: Globale Speicherknappheit treibt Preise hoch

Bereits die Financial Times hatte zuvor berichtet, dass Apple mit CXMT und YMTC zusammenarbeiten möchte, um günstigeren RAM zu beziehen – auch mehrere südkoreanische Medien hatten über diese Möglichkeit spekuliert. Apple hatte kürzlich die Preise für Mac, iPad und andere Geräte angehoben – eine direkte Folge der anhaltenden globalen Speicherchip-Knappheit. Chiphersteller konzentrieren sich derzeit verstärkt auf KI-Server-Chips, wodurch weniger Kapazität für Endverbrauchergeräte übrig bleibt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich, was Speicherherstellern höhere Preise ermöglicht.

Politisch heikles Terrain

Sowohl CXMT als auch YMTC stehen auf der 1260H-Liste des US-Verteidigungsministeriums, die chinesische Unternehmen mit mutmaßlichen Verbindungen zur Volksbefreiungsarmee führt. YMTC steht zusätzlich auf einer Sperrliste des US-Handelsministeriums, die es US-Unternehmen ohne Exportlizenz untersagt, mit gelisteten Firmen Geschäfte zu machen.

Apple benötigt zwar keine offizielle US-Genehmigung, um bei den chinesischen Firmen einzukaufen – eine Abstimmung mit der Trump-Regierung würde jedoch politischen Ärger vermeiden. Apple hofft auf grünes Licht für den Deal und möchte zugleich verhindern, dass CXMT auf die Entity List des Handelsministeriums gesetzt wird, was eine Zusammenarbeit unmöglich machen würde.

Cook im direkten Austausch mit der Regierung

Laut Bloomberg hat Apple-CEO Tim Cook bereits mit Vertretern der Trump-Regierung gesprochen, darunter Finanzminister Scott Bessent. Apple hat demnach vorgeschlagen, die von den chinesischen Herstellern bezogenen Chips gezielt in Geräten für den chinesischen Markt einzusetzen – wodurch Chips anderer Lieferanten für den US-Markt frei würden.

Unsicherer Ausgang

Einige Vertreter der Trump-Regierung sollen dem Vorhaben jedoch skeptisch gegenüberstehen, weshalb der Ausgang der Gespräche offen bleibt. Ein früherer Versuch Apples, 2022 Speicherchips von YMTC zu beziehen, war seinerzeit nach heftigem Widerstand im US-Kongress gescheitert.