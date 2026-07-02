Apple TV hat ein neues (kurzes) Video auf YouTube veröffentlicht. Und mit diesem neue Inhalte für den laufenden Monat Juli 2026 angeteasert. Korrekt stehen Lucky, Trying, Silo und The Dink im Mittelpunkt.

Apple TV Neuheiten

Silo – Staffel 3 (03. Juli 2026)

Die dritte Staffel von „Silo“ setzt die Saga einer dystopischen Gesellschaft von 10.000 Menschen fort, die unter mysteriösen Umständen im Untergrund lebt, und enthüllt zugleich eine Jahrhunderte zurückliegende Entstehungsgeschichte. In der Gegenwart überlebt Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) ihre erzwungene „Reinigung“, kehrt jedoch mit Gedächtnisverlust zurück, während sich das Silo von einem Aufstand erholt und einer gefährlichen neuen Bedrohung gegenübersteht. Unterdessen decken in der Zeit „davor“ die Journalistin Helen Drew (Jessica Henwick) und der Kongressabgeordnete Daniel Keene (Ashley Zukerman) eine Verschwörung auf, die sie in eine Kette von Ereignissen mit katastrophalen, unumkehrbaren Folgen hineinzieht. Die Serie basiert auf der „Silo“-Trilogie von Hugh Howey, einem Bestseller der New York Times.

Trying – Staffel 5 (08. Juli 2026)

In der fünften Staffel müssen sich Nikki (Esther Smith) und Jason (Rafe Spall) mit den Folgen auseinandersetzen, die das Auftauchen von Kat (Charlotte Riley) – der leiblichen Mutter von Princess (Scarlett Rayner) und Tyler (Cooper Turner) – an ihrer Haustür mit sich bringt, sowie mit dem Chaos, das sie in ihr geordnetes Familienleben hineinträgt.

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Lucky (15. Juli 2026)

„Lucky“ – geschrieben von Jonathan Tropper und Cassie Pappas und basierend auf Marissa Stapleys Bestsellerroman – dreht sich um eine junge Frau (Anya Taylor-Joy), die das kriminelle Leben, in dem sie aufwuchs, vor Jahren hinter sich gelassen hat, sich nun jedoch ein letztes Mal auf ihre dunkle, kriminelle Seite einlassen muss – in einem verzweifelten Versuch, ihrer Vergangenheit zu entkommen.

The Dink (24. Juli 2026)

Das einstige Tennis-Wunderkind Dusty Boyd (Jake Johnson) ist mittlerweile dazu degradiert, im Country-Club seines Vaters Chuck (Ed Harris) widerspenstige Kinder zu trainieren. In seinem verzweifelten Wunsch nach der Anerkennung seines Vaters unterstützt Dusty blind dessen Feldzug gegen den neuen Trend, der den Club erobert: Pickleball. Doch als eine alte Verletzung wieder aufbricht und ihn am Tennisspielen hindert, greift er im Rahmen seiner Rehabilitation zu einer unerwarteten Maßnahme. Er probiert nicht nur Pickleball aus, sondern entdeckt – auch dank seiner bezaubernden neuen Partnerin Candace (Mary Steenburgen) – tatsächlich Gefallen daran.

Hin- und hergerissen zwischen zwei Welten, muss sich Dusty schließlich den Schatten seiner sportlichen Vergangenheit stellen, einschließlich seines Erzrivalen aus Kindertagen, Andy Roddick (Andy Roddick). Schließlich gerät Dusty in einen verzweifelten Kampf um die Zukunft des Clubs, die Zuneigung seines Vaters und seine eigene Identität. „The Dink“ ist eine urkomische Underdog-Geschichte von Produzent Ben Stiller („Dodgeball“); Regie führte Josh Greenbaum („Barb and Star Go to Vista Del Mar“) nach einem Drehbuch von Sean Clements („Workaholics“). Zur hochkarätigen Besetzung gehören Patton Oswalt, Chloe Fineman, Chris Parnell und Aaron Chen sowie Andy Roddick und Ben Stiller.