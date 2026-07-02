Congstar hat bekannt gegeben, dass der Mobilfunkanbieter ab sofort eine Allnet-Flat Tarifstruktur einführt. Alle Allnet-Flat-Tarife werden pauschal einen 1 Euro pro Monat erhöht. Gleichzeitig läuft allerdings eine Sommeraktion, die den Preisanstieg in den Tarifen M und L wieder ausgleicht. Zudem gibt es in diesen Tarifen ein neues Upgrade-Versprechen.

Congstar: Neue Allnet-Flat Tarifstruktur

Ab sofort erhalten alle Congstar Allnet Flat Tarife eine Preisanpassung um 1 Euro. Bei der Allnet Flat M und L verhindert die parallel laufende Sommeraktion den Preisanstieg – während des Aktionszeitraums werden diese Tarife um 1 Euro reduziert.

Auch die Tarifinhalte werden umstrukturiert. Bis dato setzt Congstar bei allen Tarifen auf das GB+ versprochen. Diese gilt jetzt nur noch für die Allnet Flat XS & S . Das monatliche Datenvolumen erhöht sich bei diesen Tarifen weiterhin alle 12 Monate automatisch.

Bei der Allnet Flat M & L wird stattdessen das neue Upgrade-Versprechen eingeführt. Dies bedeutet, dass wenn auf www.congstar.de für Neukunden ein höheres Highspeed-Datenvolumen angeboten wird, als im Vertrag vereinbart ist, sich das Datenvolumen automatisch auf diesen Wert erhöht.

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