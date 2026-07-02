Die außergewöhnlich hohe Nachfrage nach dem iPhone 17 Lineup scheint sich langsam abzukühlen: Apple soll seine Produktionspläne um 15 Prozent reduziert haben. Das berichtet der Weibo-Leaker Fixed Focus Digital in gleich zwei aufeinanderfolgenden Posts unter Berufung auf zuverlässige Quellen aus der Lieferkette. Apple ist allerdings dieser Tage nicht das einzige Unternehmen, welches seine Produktion zurückfährt.

Branchenweiter Trend, nicht nur bei Apple

Laut dem Leaker wird sich die aktuell noch starke iPhone 17 Nachfrage „nicht mehr lange halten“ – und Apple stehe damit nicht allein da: „Große globale Smartphone-Hersteller – Apple eingeschlossen – haben allesamt ihre Absatzprognosen gesenkt.“ Auch Xiaomi soll seine Absatzziele um rund 20 bis 30 Prozent gekürzt haben, während OPPO, vivo und Honor ihre Prognosen um etwa 15 bis 30 Prozent nach unten korrigieren.

Naheliegende Erklärung: der normale Produktzyklus

Eine einfachere Erklärung liegt jedoch im gewöhnlichen Produktlebenszyklus: Das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max werden im September gemeinsam mit Apples erstem faltbaren iPhone (iPhone Ultra?) erwartet – viele Kunden, die ohnehin ein Modell der iPhone 17 Serie kaufen wollten, dürften das längst getan haben, nach einem rekordverdächtigen Verkaufslauf seit dem Launch im vergangenen September. Zumindest haben die letzten Apple Quartalszahlen gezeigt, wie gut sich das iPhone derzeit verkauft.

Bislang außergewöhnlich starke Zahlen

Der Rückgang kommt nach einer bemerkenswerten Erfolgssträhne: Noch im Juni hatte TrendForce berichtet, dass Apples iPhone-Produktion im ersten Quartal 2026 um 19,7 Prozent im Jahresvergleich gestiegen sei – während der globale Smartphone-Markt insgesamt um 1,7 Prozent schrumpfte. Grund dafür war unter anderem der Launch des iPhone 17e sowie die anhaltende Produktionssteigerung des gesamten iPhone 17 Lineups.

Im Mai hatte Counterpoint Research das iPhone 17 zum weltweit meistverkauften Smartphone im ersten Quartal 2026 gekürt, mit einem Anteil von 6 Prozent aller weltweiten Verkäufe – gefolgt vom iPhone 17 Pro Max und iPhone 17 Pro auf den Plätzen zwei und drei. Eine weitere Untersuchung ergab, dass Apple im ersten Quartal erstmals überhaupt den globalen Smartphone-Markt anführte, mit einem Anteil von 21 Prozent und einem Wachstum von 9 Prozent – während der Gesamtmarkt um 3 Prozent schrumpfte.

Bereits kurz nach dem Launch im September 2025 hatte Apple zwei Zulieferer angewiesen, die tägliche iPhone 17 Produktion um mindestens 30 Prozent zu steigern. Nach neun Monaten und mit der nächsten Generation am Horizont war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis der außergewöhnlich starke Lauf des iPhone 17 Lineups zu Ende geht.