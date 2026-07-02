Apples Einstieg in den Markt für faltbare Smartphones wird laut einer neuen Analyse von Counterpoint Research einen deutlichen Aufschwung bei den Lieferungen faltbarer Smartphone-Displays auslösen.

24 Prozent Wachstum erwartet

Laut dem aktuellen Bericht von Counterpoint Research werden die weltweiten Lieferungen faltbarer Smartphone-Panels dieses Jahr um 24 Prozent steigen, die entsprechenden Umsätze sollen sogar um rund 48 Prozent im Jahresvergleichzulegen. Das ist ein deutlicher Kurswechsel: Im ersten Quartal 2026 waren die Lieferungen faltbarer Panels noch um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken – vor allem wegen zurückhaltender Lagerbestände der Hersteller und weniger neuer Produktlaunches.

Wer aktuell die Panels liefert

Im ersten Quartal 2026 blieb BOE mit einem Marktanteil von 45 Prozent der größte Lieferant für faltbare Displays, gefolgt von Samsung Display mit 22 Prozent, Visionox mit 16 Prozent, TCL CSOT mit 13 Prozent und Tianma mit 4 Prozent – Letzterer verzeichnete dabei ein beeindruckendes Wachstum von 578 Prozent im Jahresvergleich.

Samsung als exklusiver Apple-Lieferant profitiert besonders

Aktuellen Gerüchten zufolge wird Samsung Display der exklusive Displaylieferant für Apples erstes faltbares iPhone sein – ein Deal, der Samsungs bereits starken Schwung aus dem ersten Quartal 2026 zusätzlich befeuern dürfte. Samsungs Lieferungen stiegen im Quartal bereits um 37 Prozent im Jahresvergleich, der Marktanteil legte um sieben Prozentpunkte zu.

Book-Style-Faltgeräte auf dem Vormarsch

Enze Qi, Senior Analyst bei Counterpoint Research, ordnet die Entwicklung wie folgt ein: Das Book-Style-Faltformat („In-Fold“) habe sich vom Nischenformat zum Mainstream entwickelt – von annähernder Gleichstellung mit Clamshell-Geräten im Jahr 2025 hin zu einem klaren Vorsprung 2026, während Clamshell-Modelle rückläufig seien. Das Wachstum des In-Fold-Segments hänge dabei nicht ausschließlich von Apple ab, sondern werde auch durch Produktivitäts-Anwendungsfälle, größere Bildschirmerlebnisse und stärkere Profitabilität getrieben.

Ausblick: Zweites Halbjahr als Wendepunkt

Counterpoint fasst die Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 wie folgt zusammen: Die erste Jahreshälfte habe den Tiefpunkt markiert, die zweite Jahreshälfte werde nun die Erholung testen. Sollten Apple und Samsung ihre neuen Produkte erfolgreich hochfahren und ein überzeugendes Nutzererlebnis liefern, könnten faltbare Geräte in einen neuen Wachstumszyklus eintreten.