Ein neues Gerücht rund um das iPhone 18 Pro sorgt derzeit für Diskussionen. Demnach könnte Apple bei den Modellen mit 1 TB und 2 TB Speicher auf einen anderen NAND-Speichertyp setzen als bei den kleineren Varianten. Die Folge: Die größten Speichermodelle könnten auf dem Papier etwas geringere SSD-Geschwindigkeiten bieten.

QLC statt TLC?

Konkret ist von einem Wechsel auf sogenannten QLC-NAND die Rede. Dieser Speichertyp bietet eine höhere Speicherdichte und ist günstiger in der Herstellung, erreicht bei längeren Schreibvorgängen jedoch nicht die Leistung von TLC-NAND, das bislang in vielen Premium-Geräten zum Einsatz kommt.

Für Apple hätte der Einsatz von QLC durchaus Vorteile. Das Unternehmen könnte größere Speicherkapazitäten wirtschaftlicher anbieten und gleichzeitig die Produktionskosten senken – ein wichtiger Faktor angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Preise für Speicherchips. Die Speicherkrise war der Grund dafür, dass Apple zuletzt die Preise für verschiedene Produkte anheben musste.

Im Alltag dürfte kaum ein Unterschied spürbar sein

Auch wenn das Gerücht zunächst negativ klingt, dürfte die Auswirkung für die meisten Nutzer gering ausfallen. Moderne Smartphones verfügen über ausgeklügelte Speichercontroller und Caching-Mechanismen, sodass Unterschiede zwischen TLC- und QLC-Speicher im normalen Alltag meist kaum wahrnehmbar sind.

Erst bei sehr großen Datenmengen – etwa beim Aufzeichnen langer ProRes-Videos, beim Kopieren großer Dateien oder bei professionellen Workflows – könnten sich geringere Schreibgeschwindigkeiten bemerkbar machen. Für typische Aufgaben wie Apps starten, Fotos aufnehmen oder Spiele spielen dürfte sich hingegen kaum etwas ändern.

Gerücht gab es schon einmal

Interessant ist, dass ein ähnliches Gerücht bereits vor der Vorstellung des iPhone 16 Pro kursierte. Damals wurde ebenfalls behauptet, Apple wolle bei den Speichermodellen Änderungen vornehmen. Letztlich bestätigten sich diese Berichte jedoch nicht. Genau deshalb sollte auch das aktuelle Gerücht mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

Ob Apple beim iPhone 18 Pro tatsächlich auf QLC-NAND in den größten Speichervarianten setzt, bleibt abzuwarten. Selbst wenn sich das Gerücht bewahrheiten sollte, dürfte der Unterschied für die meisten Nutzer im Alltag kaum spürbar sein. Erst anspruchsvolle Anwender, die regelmäßig große Datenmengen verarbeiten, könnten von niedrigeren Schreibgeschwindigkeiten betroffen sein. Bis zur offiziellen Vorstellung des iPhone 18 Pro bleibt das Thema jedoch reine Spekulation.