Ein neuer Bericht von Macworld nennt konkrete Zahlen zur Akkukapazität des iPhone 18 Pro Max. Die Angaben stammen aus Leaks in sozialen Medien und deuten auf einen spürbar größeren Akku als beim aktuellen Modell hin.

5.425 mAh Akku für das iPhone 18 Pro Max

Dass das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max größere Akkus als ihre Vorgänger bekommen, gilt schon länger als wahrscheinlich. Die letzten Berichte hatten den Zuwachs allerdings eher moderat eingeschätzt. Die nun von Macworld zitierten Werte fallen höher aus.

Demnach soll die eSIM-Variante des iPhone 18 Pro Max 5.425 mAh bieten, das Modell mit physischer SIM-Karte 5.235 mAh. Zum Vergleich kommt das iPhone 17 Pro Max auf 5.088 mAh beziehungsweise 4.823 mAh. Wie Tests gezeigt haben, gehört das iPhone 17 Pro Max zu den Spitzenreitern bei der Akkulaufzeit. Der A20 Pro des iPhone 18 Pro Max soll zusätzlich für Effizienzgewinne sorgen, sodass wir eine spürbar längere Akkulaufzeit erwarten können. Natürlich vorausgesetzt, dass die geteilten Werte akkurat sind.

Der Ursprung der im Netz kursierenden Daten zum Akku ist nicht bekannt. Die Informationen verteilen sich über verschiedene Social-Media-Beiträge, deren Quelle sich kaum zurückverfolgen lässt. Ein Argument für ihre Echtheit liefert der zeitliche Zusammenhang mit dem jüngsten Datenleak beim Apple-Zulieferer Tata Electronics. Ob die Akkuwerte direkt aus diesem Leak stammen, wurde bisher nicht bestätigt. Der Zeitpunkt und die schwer nachvollziehbare Herkunft machen es aber denkbar.