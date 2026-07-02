Seit längerem halten sich hartnäckige Gerüchte zu den kommenden MacBook Pro Modellen. Unter anderem ist die Rede von einem neu designten Modell mit OLED-Display und Touch Display. Mark Gurman von Bloomberg versucht nun etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Ende dieses Jahre soll ein neues MacBook Pro mit M6-Chip erscheinen. Für das erste Halbjahr 2027 visiert Apple ein M7-Modell mit neuem Design an.

Neue MacBook Pro in der Pipeline

Bloomberg berichtet, dass Apple für Ende 2026 ein neues 14 Zoll MacBook Pro mit M6-Chip plant. Auf dieses Gerät soll ein neu designtes M7-Modell in der ersten Jahreshälfte 2027 folgen. Es heißt, dass die Entwicklung des 14 Zoll Modells mit M6-Chip bereits vor Monaten abgeschlossen wurde. Der M6 Chip Zyklus wird kürzer sein als frühere Zyklen, da Apple keine M6 Pro- und M6 Max-Chips plant. Vielmehr strebt das Unternehmen einen schnellen Übergang auf den M7-Chip an, da dieser für KI-Anwendungen optimiert ist.

Das 2027 erscheinende M7 MacBook Pro wird ein neues Design aufweisen, das dem Design der kommenden MacBook Pro High-End-Modelle mit OLED-Display und Touchdisplay. Dieses soll deutlich schlanker als bei den aktuellen Modellen sein. Wann genau die OLED MacBook Pro Modelle auf den Markt kommen, ist noch unklar. Zuletzt wurde eine Markteinführung Ende 2026 oder Anfang 2027 gehandelt. Inwiefern die anhaltende Speicherkrise Auswirkungen auf die Ankündigung neuer Mac-Modelle hat, ist ungewiss.