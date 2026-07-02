Hinter den Kulissen arbeitet Apple fleißig an neuen Produkten. Auch neue iPad Pro sind in der Pipeline. Auch diese müsst ihr euch jüngsten Gerüchten zufolge allerdings noch etwas gedulden. Es heißt, dass Apple neue 11 Zoll und 13 Zoll iPad Pro für das Frühjahr 2027 plant. Der Fokus bei diesen Geräten soll auf internen Verbesserungen liegen. Ein neues Design wird nicht erwartet.

Apple arbeitet man neuen iPad Pro

Bloomberg berichtet, dass Apple an neuen iPad Pro Modellen arbeitet, die für Frühjahr 2027 prognostiziert werden. Unklar scheint allerdings, ob Apple bei den kommenden Modellen auf einen M6 oder M7 Chip setzt. Es heißt, dass Apple den M6-Chip bereits in diesem Jahr in einem aktualisierten 14 Zoll MacBook Pro Modell verbauen wird, die Veröffentlichung des M7-Chips ist allerdings offenbar für die erste Hälfte des Jahres 2027 geplant.

Fraglich ist, ob Apple wartet, bis der M7-Chip fertig gestellt ist und erst dann das neue iPad Pro ankündigt oder der Hersteller den M6-Chip plant. Beide Chips basieren auf Apples neuem 2-Nanometer-Verfahren, der M7 bietet jedoch KI-Optimierungen, die der M6 nicht besitzt. Viele Neuerungen zu den kommenden iPad Pro Modellen ist nicht bekannt. Vor einiger Zeit wurde kolportiert, dass Apple ein Dampfkammer-Kühlsystem testet, um die Leistung zu verbessern. Grundsätzlich dürfte es sich unserer Meinung nach um ein reines Leistungs-Upgrade handeln. Neuer Prozessor, verbessertes 5G-Chip und ein leistungsfähigeres Kamerasystem.