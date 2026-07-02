Der Monat Juli bringt verschiedene neue Aktionen bei der Deutschen Telekom. Zwei Aktionen rund um die Mobilfunk-Tarife der Telekom stechen dabei hervor. In allen MagentaMobil Tarifen (XS bis XL) erhaltet ihr 240 Euro Cashback. Neu- und Bestandskunden der Tarife MagentaMobil XS – L und MagentaMobil S – L Young können für zusätzlich nur 2 Euro mtl. das im Tarif enthaltene Datenvolumen verdoppeln.

Telekom wertet MagentaMobil-Tarife auf

Solltet ihr über die Buchung eines Mobilfunktarifs der Deutschen Telekom nachgedacht haben, so liefert euch das Bonner Unternehmen dieser Tage die besten Argumente um zuzuschlagen. Ihr erhaltet 240 Euro Cashback in allen MagentaMobil-Tarifen, so dass sich die monatliche Grundgebühr um 10 Euro reduziert.

Cashback bis zum 20.07.2026

Doppeltes Datenvolumen für nur 2 Euro monatlich (ebenfalls bis zum 20.07.2026)

Neu- und Bestandskunden der Tarife MagentaMobil XS – L und MagentaMobil S – L Young können für zusätzlich nur 2 Euro pro Monat das im Tarif enthaltene Datenvolumen verdoppeln. Die Option ist in der MeinMagenta App buchbar, hat eine Mindestlaufzeit von einem Monat und ist danach täglich kündbar bzw. endet automatisch nach 24 Monaten. Erfreulicherweise lässt sich die Cashback-Aktion mit der „Doppeltes Datenvolumen“Aktion kombinieren.

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