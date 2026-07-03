Die Entwicklung der angeblich von Apple geplanten AirPods Pro mit integrierten Kamera-Sensoren soll gestoppt worden sein. Das behauptet der Leaker und Prototypen-Sammler „Kosutami“ in einem knappen Post auf X. Er bezog sich dabei auf einen früheren Beitrag vom Juni, in dem er das „Case“ des Produkts als „abgeschlossen“ bezeichnet hatte – nun korrigiert er sich und spricht stattdessen davon, dass das Projekt „suspendiert“ (ausgesetzt) worden sei. Weitere Details nannte er nicht.

Überraschende Wendung nach positiven Berichten

Die Gerüchte zu AirPods Pro mit Kamera-Sensoren halten sich bereits seit vielen Monaten sehr hartnäckig. Die jüngste Aussage kommt überraschend: Bloomberg hatte im Mai berichtet, die kamerabestückten AirPods Pro befänden sich bereits in einer fortgeschrittenen Teststufe und stünden kurz vor der Fertigstellung. Zum damaligen Zeitpunkt schien ein baldiger Produktionsstart greifbar. Allerdings hatte derselbe Bericht auch angedeutet, dass Apple den Launch bewusst verzögern könnte, sollte die Qualität der zugehörigen Visual-Intelligence-Funktionen für Siri noch nicht überzeugen.

Wofür die Kameras gedacht wären

Die integrierten Kameras der AirPods Pro sollen laut den bisherigen Berichten keine Fotos oder Videos aufnehmen, sondern ausschließlich visuelle Informationen über die Umgebung des Trägers an Siri liefern – rein für KI-Zwecke. Kosutami hatte bereits im Februar berichtet, dass Infrarotkameras die AirPods Pro mit Apple Intelligence verbinden würden; weitere zuverlässige Quellen bestätigten diese Einschätzung seither. Die Entwicklung der neuen AirPods läuft angeblich seit rund vier Jahren.

Verzögerung durch Siri-KI-Entwicklung

Apple wollte die Kamera-AirPods Pro ursprünglich bereits in der ersten Jahreshälfte 2026 auf den Markt bringen. Der Launch verzögerte sich jedoch, da die smartere, KI-gestützte Version von Siri noch nicht fertig war. Mittlerweile wurde Siri AI in der Beta zu iOS 27 implementiert. Die finale Einführung erfolgt sehr wahrscheinlich im September.

Bloomberg hatte zudem berichtet, dass Apple mit starker Nachfrage nach den neuen AirPods Pro rechnete und Operations-Teams unter schwierigen Bedingungen an der Beschaffung von Komponenten arbeiteten – bedingt durch die branchenweite Knappheit bei Speicherchips und anderen Halbleitern. Ob dies der Grund für die angebliche Aussetzung des Projekts ist, bleibt unklar.

Einordnung der Quelle

Kosutami ist vor allem als Sammler von Apple-Prototypen-Hardware bekannt, hat aber gelegentlich auch zuverlässige Informationen zu Apples Produktplänen geteilt. So verriet der Leaker rund zehn Monate vor dem Launch des iPhone 16 Pro korrekt, dass dieses ein Metallgehäuse für den Akku erhalten würde. Auch einen frühen Blick auf ein Apple-Watch-Armband aus dem umstrittenen FineWoven-Material lieferte Kosutami einst zutreffend. Allerdings lag der Leaker nicht immer richtig: Im August 2024 hatte er fälschlicherweise behauptet, die AirPods Pro 3 stünden unmittelbar bevor.