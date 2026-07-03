Traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende und somit auch am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Neben Episoden zu bereits bestehenden Serien startet am heutigen Tag die dritte Staffel zu „Silo“.

„Silo – Staffel 3“ startet auf Apple TV

Bevor Apple TV mit der vierten Staffel die letzte Staffel der SciFi-Serie ins Rennen schickt, geht es ab heute erst einmal mit der dritten Staffel weiter. Konkret steht ab sofort die erste Folge der 10-teiligen Staffel zur Verfügung. Anschließend folgen immer freitags eine neue Folge bis zum 4. September 2026.

Basierend auf Hugh Howeys New-York-Times-Bestseller-Trilogie enthüllt die dritte Staffel von „Silo“ eine Vorgeschichte, die Jahrhunderte zuvor spielt, und führt gleichzeitig die Saga einer dystopischen Gesellschaft von 10.000 Menschen fort, die unter mysteriösen Umständen unter der Erde leben. In der Gegenwart überlebt Juliette Nichols (Ferguson) ihre erzwungene „Säuberung“, kehrt aber mit Gedächtnisverlust zurück, während sich das Silo von einer Rebellion erholt und einer gefährlichen neuen Bedrohung gegenübersteht. In der Zwischenzeit decken die Journalistin Helen Drew (Jessica Henwick) und der Kongressabgeordnete Daniel Keene (Ashley Zukerman) in der Zeit vor dem Silo eine Verschwörung auf, die sie in eine Kette von Ereignissen mit katastrophalen und unumkehrbaren Folgen verwickelt.

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Falls ihr bis dato noch nicht über Silo gestolpert seid und euch die Serie grundsätzlich ansprechen sollte, so startet am Besten mit Staffel 1 um den gesamten Kontext zu verstehen. Uns konnte die Serie bisher überzeugen und wir werden uns in jedem Fall auch ins dritte Abenteuer stürzen. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.