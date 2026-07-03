Apples erstes faltbares iPhone nimmt offenbar immer konkretere Formen an. Laut einem neuen Bericht hat der Konzern seine Produktionsziele deutlich nach oben korrigiert und bereitet die Fertigung von rund 10 Millionen Geräten vor. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise auf einen Verkaufspreis von etwa 2.500 Dollar.

Apple erhöht Produktionsziel

Wie aus einem Bericht von Nikkei Asia hervorgeht, hat Apple seine Zulieferer angewiesen, sich auf die Produktion von rund 10 Millionen faltbaren iPhones vorzubereiten. Frühere Schätzungen gingen noch von sieben bis acht Millionen Geräten aus. Die höhere Stückzahl deutet darauf hin, dass Apple deutlich mehr Vertrauen in die Nachfrage hat als bislang angenommen.

Zum Vergleich: Parallel dazu sollen die Zulieferer rund 70 Millionen Einheiten des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max produzieren. Das zeigt, dass das Foldable zunächst ein exklusives Nischenprodukt bleiben dürfte.

Premium-Preis auf Ultra-Niveau

Günstig wird Apples erstes Foldable offenbar nicht. Die Analysten von IDC brachten in der jüngeren Vergangenheit bereits einen durchschnittlichen Verkaufspreis von rund 2.500 Dollar ins Gespräch. Je nach Speicherausstattung könnten einzelne Varianten sogar die Marke von 3.000 Dollar überschreiten.

Damit würde das faltbare iPhone deutlich über den bisherigen Pro-Modellen liegen und sich klar als neues Ultra-Premium-Gerät positionieren.

Vorstellung im Herbst erwartet

Aktuellen Gerüchten zufolge wird Apple das neue Modell zusammen mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max im September präsentieren. Der Verkaufsstart könnte allerdings etwas später erfolgen, da die Produktion eines faltbaren Smartphones deutlich aufwendiger ist als die eines klassischen iPhones.

Zu den erwarteten Ausstattungsmerkmalen zählen ein buchähnliches Foldable-Design, ein nahezu faltenfreies Display, der neue A20-Pro-Chip, 12 GB Arbeitsspeicher sowie ein überarbeitetes Scharnier mit Komponenten aus Liquid Metal.

Die neuesten Berichte deuten darauf hin, dass Apple große Pläne für sein erstes faltbares iPhone hat. Die Anhebung des Produktionsziels auf 10 Millionen Geräte spricht dafür, dass der Konzern dem neuen Formfaktor einiges zutraut. Gleichzeitig macht der kolportierte Preis von rund 2.500 Dollar deutlich, dass sich das Foldable zunächst an eine kleine Zielgruppe richtet. Ob sich Apples Premium-Strategie auszahlt, dürfte sich nach dem Marktstart im Herbst zeigen.