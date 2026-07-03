Klarmobil hat ein neues Tarif-Portfolio im Netz der Deutschen Telekom aufgelegt. Ihr habt die Qual der Wahl zwischen einer 20GB, 40GB und 80GB Allnet-Flat. Je nach Tarif werden zwischen 9,99 Euro und 14,99 Euro monatlich fällig. Entscheidet ihr euch für eine Laufzeit von 24 Monaten entfällt der einmalige Anschlusspreis. Ihr könnt die Tarife auch mit einer monatlichen Kündigungsmöglichkeit buchen.

20GB Allnet-Flat im Telekom-Netz nur 9,99 Euro

Klarmobil hat sein Tarif-Portfolio überarbeitet und setzt zukünftig auf drei Allnet-Flats im im Netz der Deutschen Telekom realisiert werden. Immer enthalten sind eine Telefon-Flat, SMS-Flat und EU-Roaming. Je nach Tarif erhaltet ihr 20GB, 40GB oder 80GB 5G-Datenvolumen mit bis zu 50MBit/s.

Für jeden Geschmack sollte der passende Tarif dabei sein. Entscheidet ihr euch für eine Laufzeit von 24 Monaten, so entfällt der einmalige Bereitstellungspreis. Beauftragt ihr die jeweiligen Tarif mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit, so wird ein einmaliger Bereitstellungspreis in Höhe von 29,99 Euro fällig. Die neue Tarife lassen sich ab sofort und zeitlich befristet buchen.

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