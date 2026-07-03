In regelmäßigen Abständen zerlegen die Reparaturspezialisten von iFixit Apple-Produkte und gewähren einen Blick ins Gehäuseinnere. In dem jüngsten Video zeigt iFixit, wie ein iPhone-Akku hergestellt und montiert wird.

iFixit-Video zeigt Herstellung eines iPhone-Akkus

Die Spezialisten von iFixit waren kürzlich auf China-Reise und haben hierzu mehrere spannenden Videos auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Erst kürzlich haben wir euch auf ein Video aufmerksam gemacht, welches die Unterschiede zwischen Original- und Fälschung von Apple Watch Ultra 3 , der AirPods Max 2 und der AirPods Pro 3 aufzeigt.

Nun wurde ein weiteres interessantes Video veröffentlicht, mit dem der Zusammenbau eines iPhone-Akkus Schritt für Schritt erklärt wird. In dem Video, das in einer riesigen Batteriefabrik aufgenommen wurde, montiert Shahram Mokhtari eine der Ersatzbatterien von iFixit für iPhones. Er geht dabei die verschiedenen Schritte nach der Fertigung durch, bevor er die fertige Batterie in ein iPhone einbaut und es einschaltet.

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Von der Programmierung des Batteriemanagementsystems (BMS) über dessen Anbringung an der Zelle, das Falten und Sichern der Platine, die Durchführung von Qualitätskontrolltests bis hin zum Aufbringen der Klebestreifen bietet das Video einen interessanten Einblick in die vielen manuellen Schritte, die nötig sind, um aus einer nackten Batteriezelle einen fertigen iPhone-Akku zu machen.