Mit iOS 27, welches für Herbst 2026 erwartet wird – führt Apple ein neues Framework namens Trust Insights ein, das Apps dabei helfen soll, Nutzer in Echtzeit vor Social-Engineering-Betrug zu warnen – etwa bei Telefonanrufen, Textnachrichten oder E-Mails.

Warum solche Betrugsmaschen so schwer zu erkennen sind

Social-Engineering-Betrug ist für Systeme besonders schwer automatisch zu identifizieren, da die betroffene Person die entsprechenden Aktionen selbst ausführt – „authentifiziert und scheinbar legitim“, wie Apple es beschreibt. Tech-Support-Betrug, Behördenimitation und Familiennotfall-Maschen haben in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen, nicht zuletzt durch die wachsende Verbreitung von KI-Deepfakes.

Wie Trust Insights funktioniert

Das neue Framework läuft größtenteils direkt auf dem Gerät und analysiert Interaktionsmuster, Timing, Kontext sowie grundlegende Sensordaten. Erkennt das System Anzeichen dafür, dass ein Nutzer möglicherweise gerade zu einer betrügerischen Handlung angeleitet wird, weist Trust Insights ein mittleres oder hohes Risikoniveau zu. Apps können daraufhin Warnungen anzeigen, Verzögerungen einbauen oder zusätzliche Verifizierungsschritte verlangen.

Wichtig für den Datenschutz: Trust Insights untersucht ausdrücklich nicht die Inhalte von Fotos, Nachrichten oder Mail. Stattdessen werden ausschließlich Verhaltenssignale direkt auf dem Gerät analysiert, die zugrunde liegenden Daten sofort verworfen und lediglich ein einziger Ergebniswert an Apples Server übermittelt. Dieser Wert kann anschließend mit Informationen aus dem Apple Account sowie Prüfungen auf ungewöhnliche Aktivität kombiniert werden, bevor Trust Insights seine finale Risikobewertung zurückliefert.

Abschaltbar – aber mit Schutzmechanismus

Nutzer können Trust Insights zwar in den Einstellungen deaktivieren. Apple hat jedoch eine Cooldown-Phase eingebaut, die speziell Personen schützen soll, die möglicherweise selbst dazu angeleitet wurden, die Funktion abzuschalten – ein cleverer Schutz gegen genau die Betrugsmasche, die das Framework eigentlich verhindern soll.

Fünf Einsatzkategorien für Entwickler

Zum Start deckt Trust Insights fünf zentrale Kategorien ab, wie aus der WWDC-Session hervorgeht:

.payment – jeglicher Austausch von Vermögenswerten, Inhalten oder Geld, einschließlich In-Game-Käufen

.account – Aktualisierung von Kontodaten oder Sicherheitsinformationen

.resourceUse – Anfragen an kostspielige oder begrenzte Infrastruktur, etwa KI-Inferenz

.communication – Versenden von Nachrichten, Absenden von Formularen oder Unterzeichnen von Dokumenten

.other – Auffangkategorie für nicht passende Anwendungsfälle

Entwickler, deren Anwendungsfall unter .other fällt, sollen laut Apple Feedback über den Feedback Assistanteinreichen. Zudem bittet das Unternehmen darum, zu dokumentieren, wie sich Trust Insights auf einzelne Transaktionen ausgewirkt hat – und, wo möglich, bestätigte Betrugsfälle zu melden, um das System kontinuierlich zu verbessern.