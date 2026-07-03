Anfang 2024 haben wir erfahren, dass Apple die SCi-Fi-Serie „Neuromancer“ in Auftrag gegeben hat. Seitdem ist es verhältnismäßig ruhig um die Apple Original-Serie geworden. Nun gibt es zumindest einen ersten Teaser, der uns einen kurzen Einblick gewährt.

Apple TV veröffentlicht Teaser zu „Neuromancer“

Seit dem Start von Apple TV (damals noch Apple TV+) haben die Verantwortlichen das Portfolio des Video-Streaming-Dienstes deutlich ausgebaut. Dabei setzt Apple TV mehr auf Klasse statt Masse. Nun kündigt sich „Nachschub“ an. Auf X hat Apple TV nun einen ersten Teaser zu „Neuromancer“ veröffentlicht,. Ein konkreter Starttermin für die Serie steht allerdings noch nicht fest.

Bei „Neuromancer“ handelt es sich um eine 10-teilige Sci-Fi-Serie, die auf dem preisgekrönten gleichnamigen Roman von William Gibson basiert. In der Serie geht es um den in Ungnade gefallen Top-Superhacker Case, der mit seiner Partnerin – der Auftragskillerin Molly – in ein Netz aus digitaler Spionage und hochriskanter Kriminalität gerät, mit dem Ziel, einen Raubüberfall auf eine Unternehmensdynastie mit ungeklärten Geheimnissen zu verüben.

Viel mehr Informationen hat Apple TV bislang nicht bekannt gegeben und auch der 22-sekündige Trailer lässt noch viele Fragen offen.