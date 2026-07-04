Apple arbeitet seit Jahren daran, die Apple Watch um zusätzliche Gesundheitsfunktionen zu erweitern. Laut dem Leaker Kosutami will das Unternehmen bei der Apple Watch Series 12 nun erstmals einen Sensor direkt im Armband unterbringen. Die Technik soll allerdings nur in einer einzigen Armbandvariante stecken.

Sensor wird ins Sportarmband eingegossen

Kosutami zufolge wird der Sensor per Spritzguss direkt in das Armband eingegossen. Das funktioniert nach Angaben des Leakers bisher nur bei dem gummiartigen Material, aus dem Apple sein Sportarmband fertigt. Gemeint ist damit das Standardarmband aus Fluorelastomer, das Apple mitliefert, wenn Käufer keine andere Variante wählen. Bei Armbändern aus Stoff oder Edelstahl hat Apple demnach noch keinen Weg gefunden, die Technik unterzubringen.

Das würde bedeuten, dass der neue Sensor zunächst nur im günstigsten Armband verfügbar wäre. Wahrscheinlicher ist, dass Apple die Sensor-Version des Sportarmbands separat verkauft, sodass sie sich mit jeder Uhr kombinieren lässt. Was der Sensor messen soll, lässt Kosutami offen. In der Vergangenheit gab es Berichte über mehrere Ansätze für externe Sensoren, darunter ein Modul zur Messung des Flüssigkeitshaushalts und eine Technik, die Muskelbewegungen erfasst.

Die nicht-invasive Blutzuckermessung, an der Apple ebenfalls arbeitet, dürfte mit dem Armband-Sensor nichts zu tun haben. Bisher deutete nichts darauf hin, dass Apple diese Funktion in ein Armband auslagert. Sie soll stattdessen in den optischen Sensoren auf der Unterseite des Gehäuses landen. Wann die Blutzuckermessung marktreif sein soll, ist jedoch nicht bekannt. Ob Kosutami recht behält, werden wir im September sehen, denn dann wird aller Voraussicht nach die Apple Watch Series 12 vorgestellt.