Wer im deutschen App Store nach einer Casino-App sucht, bekommt längst nicht jede angezeigt. Apple filtert hier strenger als in vielen anderen Kategorien. Hinter den Kulissen greifen dabei zwei Regelwerke ineinander: Apples eigene Richtlinien und das deutsche Glücksspielrecht.

Was Apple von Glücksspiel-Anbietern verlangt

Die App Review Guidelines fassen echtes Geldspiel unter Abschnitt 5.3 zusammen. Eine App mit Echtgeld-Einsatz kommt nur in den Store, wenn der Anbieter eine gültige Lizenz für jedes Land vorlegt, in dem die App verfügbar sein soll. Ohne diesen Nachweis lehnt Apple die Veröffentlichung ab.

Dazu kommen drei feste Auflagen: Die App muss kostenlos sein, sie braucht eine Altersfreigabe von 18 Jahren, und sie darf nur in den freigegebenen Regionen erscheinen. Apple setzt die Regionssperre über den Länder-Store durch. Auffällig ist, dass viele Anbieter genau deshalb mit mehreren Store-Varianten arbeiten. Die österreichische App eines Betreibers taucht im deutschen Store oft gar nicht erst auf.

Deutsche Lizenz als Türöffner

Den Schlüssel liefert seit 2021 die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder. Nur Anbieter mit einer GGL-Lizenz dürfen ihre Apps legal an deutsche Nutzer ausspielen. Die Behörde führt dazu eine öffentliche Whitelist aller erlaubten Anbieter, an der sich Apples Prüfung orientiert.

Welche Anbieter diese Lizenz tatsächlich halten und wie sich ihre Angebote unterscheiden, hat die Augsburger Allgemeine in einer Marktübersicht aufbereitet. Für Nutzer ist das die schnellere Kontrolle als der Blick ins Kleingedruckte jeder einzelnen App: Wer nicht auf der Liste steht, gehört auch nicht in den deutschen Store.

Social Casino und Loot Boxes: die Grauzone

Nicht jede App mit Walzen und Jackpots braucht eine Lizenz. Sogenannte Social-Casino-Apps, bei denen man nur virtuelle Münzen ohne Auszahlung gewinnt, fallen rechtlich nicht unter das Glücksspielrecht. Apple lässt sie als normale Spiele zu, oft schon ab einer niedrigeren Altersfreigabe.

Die Grenze ist allerdings schmal. Sobald sich virtuelle Gewinne in echtes Geld zurücktauschen lassen, kippt die Einordnung. Auch Loot Boxes mit Kaufanreiz stehen seit Jahren in der Diskussion. Apple verlangt hier immerhin, dass Entwickler die Gewinnwahrscheinlichkeiten offenlegen. Für klassische Glücksspiel-Apps gilt diese Pflicht ohnehin.

Wie sich lizenzierte Apps im Alltag anfühlen

Die Lizenz verändert das Spielerlebnis spürbar, und das ist gewollt. Bei Automatenspielen gilt eine Pflichtpause von fünf Sekunden zwischen zwei Runden. Im direkten Vergleich mit unregulierten Apps fällt dieses Detail sofort auf, weil das Tempo deutlich ruhiger ausfällt. Der maximale Einsatz liegt bei einem Euro pro Spielrunde.

Hinzu kommt ein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit von 1.000 Euro im Monat, das über eine zentrale Datei aller lizenzierten Anbieter kontrolliert wird. Autoplay-Funktionen und progressive Jackpots sind im regulierten Markt verboten. Wer eine App zum ersten Mal nutzt, durchläuft vor der ersten Auszahlung eine Identitätsprüfung, die per digitalem Ident-Verfahren meist in unter zehn Minuten erledigt ist.

Ein technisches Detail unterscheidet diese Apps von normalen Spielen: Bei Echtgeld-Glücksspiel verzichtet Apple auf die übliche Provision von 30 Prozent. Ein- und Auszahlungen laufen nicht über das In-App-Kauf-System, sondern direkt zwischen Nutzer und Anbieter. Deshalb taucht in einer lizenzierten Casino-App auch kein Apple-Bezahldialog auf, sondern die hauseigene Kasse des Betreibers.

Was das DMA-Sideloading daran ändert

Mit dem Digital Markets Act muss Apple in der EU alternative App-Marktplätze und das Sideloading zulassen. Theoretisch lässt sich eine Glücksspiel-App damit auch außerhalb des offiziellen App Store installieren. An der Rechtslage ändert das nichts: Eine App ohne deutsche Lizenz bleibt illegal, egal über welchen Weg sie aufs iPhone kommt.

In der Praxis ist der Effekt bisher klein: Die großen alternativen Marktplätze in der EU halten sich bei Echtgeld-Glücksspiel zurück, weil die Lizenz- und Haftungsfragen ungeklärt sind. Apple verlangt auch für Apps aus alternativen Marktplätzen eine Grundprüfung (Notarization), die Schadsoftware abfangen soll, aber keine Glücksspiel-Lizenzen kontrolliert. Die Verantwortung verschiebt sich damit stärker zum Nutzer. Wie die Bundesnetzagentur regelmäßig warnt, sind gerade Zahlungsdaten in nicht regulierten Apps ein Risiko.

Woran Nutzer eine legale App erkennen

Drei Punkte reichen für eine schnelle Prüfung. Erstens die Altersfreigabe 18 in den Store-Angaben. Zweitens der Hinweis auf die GGL-Lizenz, den seriöse Anbieter in der Beschreibung und in der App selbst führen. Drittens die spürbaren Schutzmechanismen wie die Fünf-Sekunden-Pause und das Einzahlungslimit, die bei lizenzierten Apps fest eingebaut sind.

Fehlt einer dieser Punkte oder lässt sich die App nur über einen Umweg laden, ist Vorsicht angebracht. Der offizielle App Store bleibt für deutsche Nutzer die sicherste Quelle, weil Apple die Lizenzprüfung hier vorab übernimmt.