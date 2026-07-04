In den vergangenen Jahren haben wir regelmäßig über die sogenannten iPhone Photograph Awards (IPPAWARDS) berichtetet. Seit 19 Jahren werden die besten iPhone-Fotos prämiert. Nun wurden die Preisträger des Jahres 2026 bekannt gegeben.

iPhone-Fotos des Jahres 2026: Die Gewinner stehen fest

Das Original-iPhone wurde im Jahr 2007 angekündigt und auf den Markt gebracht. Wenn man Jahr für Jahr die Uhr für eine Verbesserung der iPhone-Familie stellen kann, dann ist es für ein leistungsfähigeres Kamerasystem. Es gibt seit dem ersten iPhone-Modell keine Generation, bei der Apple das Kamerasystem – auf welche Art auch immer – weiterentwickelt hat.

Die Tatsache, dass wir bei der iPhone 17 Familie angekommen sind, bedeutet nicht zwangsläufig, dass ausschließlich die neuesten Modelle die Preise bei den diesjährigen IPPAWARDS mit nach Hause nehmen. Ganz im Gegenteil. Das mit dem Grand Prize ausgezeichnete Bild zeigt einen dramatischen Vulkanausbruch auf den Cayman Islands; die Aufnahme stammt von Robyn Jensen und wurde mit einem iPhone 15 Pro gemacht. Beim Wettbewerb geht es auch um die Motive, Komposition, Perspektive, Ideen und mehr.

Gellert Gombai aus Ungarn gewinnt den Gold Award als „Fotograf des Jahres“ für ein spontanes Porträt. Arnold Plotnick aus den USA erhält Silber, und Catherine Wang, ebenfalls aus den USA, gewinnt Bronze.

Die Preisträger und lobenden Erwähnungen verteilen sich auf 12 Kategorien, darunter Abstraktes, Tiere, Architektur, Kinder, Stadtleben, Landschaft, Natur, Porträt und Serie. Die Bilder reichen von sonnendurchfluteten Straßenecken bis hin zu abgelegener Wildnis, von verspielten Porträts bis zu weitläufigen Stadtansichten. Alle Gewinner der IPPAWARDS findet ihr hier.