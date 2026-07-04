Apples erstes faltbares iPhone ist noch nicht einmal vorgestellt, könnte aber bereits spürbare Auswirkungen auf den gesamten Foldable-Markt haben. Laut einem aktuellen Bericht von Counterpoint Research wird Apples Einstieg den durchschnittlichen Verkaufspreis für faltbare Smartphones um rund 18 Prozent anheben.

Premium-Positionierung beeinflusst den Markt

Der Grund dafür ist einfach: Apple wird sein erstes Foldable voraussichtlich im absoluten Premium-Segment platzieren. Aktuelle Gerüchte sprechen von einem Verkaufspreis von rund 2.500 Dollar, womit das Gerät deutlich teurer wäre als die meisten faltbaren Smartphones von Samsung, Google oder Honor.

Da Apple trotz des hohen Preises mit einer starken Nachfrage rechnet, würde sich der durchschnittliche Verkaufspreis aller Foldables automatisch nach oben verschieben. Marktbeobachter gehen davon aus, dass Apples Markteintritt dem gesamten Segment einen neuen Prestigecharakter verleihen könnte.

Apple könnte den Foldable-Markt ankurbeln

Der Markt für faltbare Smartphones wächst zwar kontinuierlich, spielt im Vergleich zu klassischen Smartphones bislang jedoch eine eher kleine Rolle. Viele Hersteller kämpfen mit hohen Produktionskosten, begrenzten Stückzahlen und einer zurückhaltenden Nachfrage.

Apple könnte diese Situation verändern. Branchenanalysten erwarten, dass der Konzern deutlich mehr Aufmerksamkeit auf die Produktkategorie lenkt und dadurch auch das Interesse an Foldables insgesamt steigert. Davon könnten letztlich alle Hersteller profitieren.

Zehn Millionen Geräte zum Start?

Passend dazu wurde erst vor wenigen Tagen berichtet, dass Apple seine Zulieferer auf die Produktion von rund 10 Millionen faltbaren iPhones vorbereitet. Diese Stückzahl liegt über früheren Prognosen und deutet darauf hin, dass Apple mit einer höheren Nachfrage rechnet als zunächst angenommen.

Dennoch dürfte das faltbare iPhone zunächst ein exklusives Premium-Produkt bleiben und nur einen kleinen Teil der gesamten iPhone-Verkäufe ausmachen.

Kurzum: Auch wenn Apples erstes Foldable noch auf sich warten lässt, scheint der Einfluss auf den Smartphone-Markt bereits heute spürbar zu sein. Analysten erwarten, dass der Premium-Ansatz des Unternehmens die Durchschnittspreise für faltbare Smartphones deutlich steigen lässt. Gleichzeitig könnte Apple dem gesamten Foldable-Segment neuen Schwung verleihen und dafür sorgen, dass die Geräte künftig eine größere Rolle im Smartphone-Markt spielen.