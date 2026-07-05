Das Kalenderblatt für den Monat Juni 2026 haben wir vor wenigen Tagen abgerissen. Dies bedeutet im Umkehrshcluss, dass wir ein weiteres Quartal hinter uns gelassen haben und zahlreiche Unternehmen in Kürze ihre Quartalszahlen bekannt geben werden. Auch Apple reiht sich in die Liste derer ein und hat nun bestätigt, dass das Unternehmen am 30. Juli 2026 seine Q3/2026 Geschäftszahlen veröffentlichen wird.

Apple verkündet Q3/2026 Quartalszahlen am 30. Juli 2026

Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen Ende dieses Monats seine Q3/2026 Quartalszahlen bekannt geben wird. Falls ihr Interesse an den nackten Zahlen habt, so markiert euch den 30. Juli 2026 rot im Kalender. Lass euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das Apple Geschäftsquartal und das Kalenderquartal sind um drei Monate verschoben. Das fiskalische Apple Q3 umfasst das kalendarische Q2 und somit die Monate April, Mai und Juni. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse wird Apple um 02:00pm PT / 05:00pm ET eine Telefonkonferenz abhalten, in der Tim Cook und Finanzvorstand Kevan Parekh die Geschäftsentwicklung des Unternehmens erläutern und Fragen von Analysten beantworten werden.

Auf der Apple Investoren-Webseite heißt es

Apple’s conference call to discuss third fiscal quarter results and business updates is scheduled for Thursday, July 30, 2026 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.

Die angelaufenen drei Monate waren sehr softwarelastig. Apple hat zur WWDC 2026 einen Ausblick auf iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und Co. gegeben. Neue Hardware wurde nicht wirklich angekündigt. Die Produkte, die im März auf den Markt kamen (MacBook Neo, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro / M5 Max etc.) waren im fiskalischen Q3 erstmals vollständig über drei Monate verfügbar und dürften Apples Geschäftszahlen entsprechend beeinflusst haben.