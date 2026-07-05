In der zweiten Entwickler-Beta von iOS 27 sind Code-Fragmente aufgetaucht, die auf ein bislang unbekanntes Apple-Gerät hindeuten. Entdeckt hat sie der App-Entwickler Sam Henri Gold, der seine Funde auf X veröffentlicht hat.

Siri soll erkennen, was der Nutzer gerade ansieht

Der Code erwähnt ein Produkt mit dem internen Codenamen B790, das „zwei Bilder von Kameras auf beiden Seiten des Kopfes“ übertragen kann. Gold vermutet dahinter die Smart Glasses, an denen Apple angeblich arbeitet. Wahrscheinlicher sind allerdings AirPods mit eingebauten Kameras, denn B790 reiht sich direkt hinter dem Codenamen B788 der AirPods Pro 3 ein, während die Brille laut Bloomberg intern als N50 geführt wird. Die Kamera-AirPods sollen in der Entwicklung ohnehin weiter fortgeschritten sein als die Brille.

Laut MacRumors arbeitet Apple neben der Brille an sogenannten „AirPods Ultra“, bei denen Visual Intelligence als zentrale Funktion vorgesehen ist. Wer die Kopfhörer oder die Brille trägt, könnte etwa eine Zimmerpflanze ansehen und sich von Siri Informationen dazu geben lassen.

Aus dem Beta-Code geht hervor, dass Visual Intelligence auf dem unbekannten Gerät Sehenswürdigkeiten, Texte und bekannte Objekte erkennen soll. Als Beispiele nennt der Code den Eiffelturm in Paris und eine Kaffeetasse.

Auf dem iPhone steht Visual Intelligence seit dem iPhone 15 Pro zur Verfügung. Mit iOS 27 zieht die Funktion in die Kamera-App um, wo sie über einen neuen „Siri“-Modus erreichbar ist.