Der Mac mini und der Mac Studio haben sich laut Doug Brooks, Apples Senior Product Manager für Apple Silicon, zur bevorzugten Hardware für das Ausführen von KI-Agenten entwickelt. Brooks äußerte sich dazu in einem kurz vor der WWDC 2026 geführten Interview mit The Deep View, das nun veröffentlicht wurde.

„Unglaubliche Nachfrage“ nach Desktop-Macs

Laut Brooks verzeichnet Apple derzeit eine „unglaubliche Nachfrage“ nach den beiden Desktop-Rechnern. Bei agentischen KI-Workloads wünschen sich Nutzer häufig ein System, das unter ihrer eigenen Kontrolle steht, vom primären Arbeitsgerät getrennt ist und rund um die Uhr laufen kann. „Ein Mac mini ist dafür ein großartiges System“, so Brooks.

Viele KI-Tools sind zudem Mac-first oder sogar ausschließlich für den Mac entwickelt – ein Umstand, der laut Brooks die Stellung des Mac unter Entwicklern zusätzlich gefestigt hat. Selbst in führenden KI-Forschungslabors sollen Macs mittlerweile ein gewohntes Bild sein.

Nicht nur die GPU zählt – der ganze Chip macht den Unterschied

Brooks betrachtet agentische KI nicht als reines GPU-Problem, sondern als Aufgabe für den gesamten Chip. „Es geht längst nicht mehr nur darum, dass die GPU ein Sprachmodell durchrechnet“, erklärt er. „Es geht darum, dass der komplette Chip zu verschiedenen Teilen der Aufgabe beiträgt – Tool-Calling und all das, was rund um diese Workflows passiert. Genau das spielt den Stärken von Apple Silicon in die Hände.“

Weichen wurden lange vor ChatGPT gestellt

Apples heutige starke Position im KI-Bereich führt Brooks auf Chip-Entscheidungen zurück, die lange vor dem Aufkommen von Sprachmodellen wie ChatGPT getroffen wurden – allen voran die Neural Engine, die für energieeffiziente Matrixberechnungen entwickelt wurde, sowie weniger bekannte neuronale Beschleuniger innerhalb der CPU, die zeitkritische Aufgaben wie Spracherkennung übernehmen.

Zuletzt hat Apple auch der GPU neuronale Beschleuniger hinzugefügt – wodurch sich die KI-Leistung über die gesamte Produktpalette hinweg verbessert hat, vom iPhone bis zu den leistungsstärksten Mac-Chips. Brooks führt diesen Fortschritt auf Apples Entwicklungsmethodik zurück: Ein Chip wird gezielt für eine bestimmte Maschine gebaut, wobei Hardware und Software von Anfang an gemeinsam entwickelt werden.

Hin zu lokaler KI-Verarbeitung – aber hybrid

Brooks beschreibt zudem einen klaren Trend hin zur lokalen KI-Verarbeitung auf dem Gerät statt in der Cloud – getrieben durch Datenschutz, Sicherheit und die steigenden Kosten der Inferenz, da KI-Agenten zunehmend mehr Tokens verbrauchen. Dennoch sieht er die Zukunft als hybrides Modell, bei dem Agenten künftig selbst entscheiden, was direkt auf dem Gerät läuft und was in die Cloud ausgelagert wird.

„Transparente KI“ auf iPhone und iPad

Besonders hervor hebt Brooks das Konzept der „transparenten KI“ auf iPhone und iPad – gemeint sind Funktionen, die im Betriebssystem und in Drittanbieter-Apps im Hintergrund arbeiten, ohne sich explizit als KI zu präsentieren. Als Beispiele nennt er den Bildgenerator Draw Things, der auf iPhone, iPad und Mac läuft, sowie SwingVision, das Tennis- und Pickleball-Spiele in Echtzeit über die iPhone-Kamera analysiert.

„Das Tempo der KI-Entwicklung ist gerade schlicht verrückt“, so Brooks abschließend. „Ich kann mir nicht vorstellen, wo wir in einem Jahr, in drei Monaten oder sogar in einem Monat stehen werden.“