Rund einen Monat ist es mittlerweile her, dass Apple einen ersten Ausblick auf iOS 27 gegeben und die erste Beta zum kommenden großen iPhone-Update veröffentlicht hat. Hinter den Kulissen arbeiten die Entwickler in Cupertino an weiteren iOS 27.X Updates. Erste Spuren zu iOS 27.4 sind bereits aufgetaucht.

Apple arbeitet bereits an iOS iOS 27.4

Nach iOS 27.0 ist vor iOS 27.1, iOS 27.2, iOS 27.3, iOS 27.4 und Co. Die X.4 Updates wurden in den letzten Jahren traditionell im Frühjahr für alle Nutzer veröffentlicht. Die Kollegen von Macrumors konnten in ihren Server-Logs bereits Zugriffe mit iOS 27.4 feststellen. Dies bedeutet, dass Apple iOS 27.0 (Herbst 2026) und iOS 27.4 (Frühjahr 2027) parallel testet.

Bei den X.4 Updates der letzten Jahre handelte es sich oftmals um größere Updates, mit denen Apple verschiedene neue Funktionen ins System implementiert hat. Offenbar arbeitet Apple bereits an diesen und testet Funktionen, die für ein späteres iOS 27.X Update gedacht sind.