Apple hat damit begonnen, gekaufte Serien in der Apple TV App kostenlos auf 4K umzustellen. Was bei Filmen seit Jahren zum Standard gehört, gilt damit erstmals auch für Serieninhalte aus dem hauseigenen Store.

Bei Filmen gibt es das Angebot seit 2017

Den Anfang machte Apple im Herbst 2017. Parallel zum Verkaufsstart des ersten Apple TV 4K nahm der Konzern hochauflösende Filme in den iTunes Store auf und hob zuvor gekaufte Titel ohne Aufpreis auf die neue Qualitätsstufe an. Serien blieben davon bislang ausgenommen. Seit vergangener Woche stellt Apple nun auch hier erste Titel um.

Entdeckt hat die Neuerung Sigmund Judge, der die betroffenen Serien in einem Beitrag auf Threads dokumentiert. Zu den ersten Titeln mit kostenlosem 4K-Upgrade zählen „Mad Men“, „Star Trek: Strange New Worlds“, „RuPaul’s Drag Race UK“ und die Neuauflage von „The Twilight Zone“. Auch weniger bekannte Produktionen wie „Blossoms Shanghai“, „The Hunting Wives“ oder „The Wingfeather Saga“ stehen auf der Liste.

Wer eine der Serien über den iTunes Store oder die Apple TV App gekauft hat, kann sie ab sofort ohne zusätzliche Kosten in 4K ansehen. Die Umstellung befindet sich in einer frühen Phase. 9to5Mac rechnet damit, dass in den kommenden Wochen weitere Serien folgen werden.