Wir befinden uns definitiv noch am Anfang der Beta-Phase zu iOS 27 und iPadOS 27 und mehr als zwei Monate von der finalen Version entfernt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Apple die Entwicklung langsam angeht. Anfang Juni offiziell im Rahmen der WWDC 2026 Keynote angekündigt, veröffentlicht Apple am heutigen Tag bereits die dritte Beta-Version.

iOS 27 & iPadOS 27: Beta 3 ist da

Am Abend der WWDC-Keynote hatte Apple die die Beta 1 zu iOS 27 und iPadOS 27 veröffentlicht. Im Lauf des Juni folgte die Beta 2 und ab sofort steht die dritte Beta des kommenden großen iPhone- und iPad-Updates zur Verfügung. In gewohnter Manier können Entwickler die neue Beta direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installieren.

Mit den kommenden Updates auf iOS 27 und iPadOS 27 setzt Apple in erster Linie auf Apple Intelligence, Siri Ai und leistungsstarke Fähigkeiten, die euren Alltag verbessern sollen. Apps werden intelligenter und noch nützlicher – mit leistungsstarken Bearbeitungsfunktionen in Fotos, intelligenten Tools für ein personalisiertes Surferlebnis in Safari, der Möglichkeit, mit Passwörter die Sicherheit zu verbessern, sowie dem neuen Image Playground, mit dem sich fotorealistische Bilder erstellen lassen, und mehr.

Darüberhinaus setzt Apple auf ein beschleunigtes System. Apps sollen spürbar schneller laufen und Foto sollen beispielsweise deutlich schneller nach der Aufnahme in der Foto-Mediathek zur Verfügung stehen.

Mit der Beta 1 hatte Apple den Grundstein gelegt. Die Beta 2 brachte neue Features, Bugfixes und Leistungsverbesserungen mit sich. Wir gehen davon aus, dass Apple mit der Beta 3 genau dort weitermacht, wo das Unternehmen mit der Beta 2 aufgehört hat. Welche Neuerungen im Detail in der dritten Beta an Bord sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werde wir nachberichten.