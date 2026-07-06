Langsam aber sicher steuern wir auf die finale Version zu. Nachdem Apple Ende Juni die dritte Beta zu iOS 26.6 und iPadOS 26.6 freigegeben hatte, steht ab sofort die Beta 4 als Download bereit. Damit haben eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.6 Update zu beschäftigen.

iOS 26.6 & iPadOS 26.6: Beta 4 ist da

Ab sofort steht die vierte Beta-Version zu iOS 26.6 und iPadOS 26.6 als Download bereit. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass sich eingetragene Entwickler ein weiteres Mal mit einer Vorabversion des kommenden X.6 Updates auseinandersetzen können. Die Installation erfolgt direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates.

Wir möchten ehrlich zu euch sein? Riesige Sprünge wird das kommende X.6 Update nicht machen. Apple arbeitet offenbar daran, euch zu informieren, wenn die maximale Anzahl blockierter Kontakte erreicht wird. Zudem gibt es die üblichen Bugfixes und Leistungsverbesserungen.

Inwiefern Apple mit der Beta 4 neue Funktionen implementiert hat, ist noch nicht überliefert. Sobald uns diese Erkenntnisse vorliegen, werden wir nachberichten. Wir rechnen jedoch nicht damit.