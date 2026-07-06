Wie MacRumors berichtet, hat Apple seine Server um Verweise auf Volkswagen im Zusammenhang mit der Car Key-Funktion ergänzt. Damit dürfte der Konzern die Aufnahme der Marke in den Kreis der unterstützten Hersteller vorbereiten, auch wenn sich weder Apple noch Volkswagen dazu geäußert haben.

Car Key für VW

Aus den Einträgen selbst lässt sich wenig ablesen. Welche Modelle den digitalen Schlüssel erhalten und wann es losgeht, bleibt also offen. Die Erfahrung mit früheren Funden spricht allerdings dafür, dass zwischen dem Auftauchen im Backend und der Freischaltung selten mehr als ein paar Monate liegen. Bei Toyota vergingen beispielsweise rund zwei Monate, ehe der RAV4 als erstes Modell an den Start ging. Porsche folgte im Mai dieses Jahres.

Interessant ist der Fund vor allem wegen der Größe von Volkswagen. Den digitalen Schlüssel bieten bislang überwiegend höherpreisige Hersteller an, etwa BMW, Mercedes-Benz und Audi, dazu einzelne Modelle von Hyundai, Kia und Volvo. Volkswagen könnte die Funktion damit an ein breiteres Publikum bringen. Das nötige Wissen steckt ohnehin bereits im Konzern, weil die Schwestermarke Audi Car Key längst unterstützt.

Die Funktion selbst arbeitet auf dem iPhone und der Apple Watch. Je nach Fahrzeug entriegelt sich die Tür, sobald sich der Fahrer mit dem Gerät nähert. In manchen Fällen muss das iPhone oder die Apple Watch kurz an den Türgriff oder ein Lesefeld gehalten werden. Der digitale Schlüssel lässt sich an Familienmitglieder weitergeben und bei einem verlorenen Gerät aus der Ferne sperren. Was davon Volkswagen übernimmt, entscheidet der Hersteller mit seiner Umsetzung.

Gestartet war Car Key 2020 in Kooperation mit BMW. Im vergangenen Jahr kündigte Apple 13 weitere Marken an, die Car Key unterstützen werden. Volkswagen gehörte nicht dazu, tauchte aber bei Tests des Car Connectivity Consortiums rund um den Digital-Key-Standard auf. Hält Apple den bisherigen Rhythmus ein, könnte die Freischaltung noch in diesem Jahr erfolgen.