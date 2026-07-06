In den letzten Monaten wurde mehrfach kolportiert, dass das iPhone Ultra den Weg des iPhone X einschlagen könnte. Das faltbare iPhone könnte gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro angekündigt werden, der Vorverkaufsstart des iPhone Ultra könne jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Kuo informiert um iPhone Ultra

Glaubt man den Informationen des Analysten Ming-Chi Kuo wird die Verfügbarkeit des iPhone Ultra zum Zeitpunkt der Ankündigung im September stark beschränkt sein. Daher ist es plausibel, dass das Unternehmen die Auslieferung – ähnlich wie beim iPhone X – um ein bis zwei Monate verzögern könnte.

Blicken wir zurück auf das Jahr 2017. Damals stellte Apple am 12. September das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und das iPhone X vor. Die Vorbestellungen für das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus begannen bereits drei Tage später, während die Vorbestellungen für das iPhone X erst sechs Wochen später, am Freitag, dem 27. Oktober, starteten. Nun geht Kuo davon aus, dass das faltbare iPhone möglicherweise erst im vierten Quartal 2026 vorbestellt werden kann.

Kuo schreibt auf X

Meine jüngste Branchenumfrage deutet darauf hin, dass sich die Auslieferungen für die Montage des faltbaren iPhones in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf rund 7 bis 8 Millionen Einheiten belaufen werden; dabei entfallen auf das dritte Quartal 2026 etwa 0,5 bis 1 Million Einheiten, was rund 10 % der Gesamtzahl entspricht. Im Vergleich dazu belaufen sich die geschätzten Auslieferungen des iPhone 18 Pro / Pro Max im dritten Quartal 2026 auf insgesamt rund 20 bis 22 Millionen Einheiten – ein deutlich höherer Wert als beim faltbaren iPhone, der bereits die für eine offizielle Markteinführung erforderlichen Lagerbestände abdeckt.

Apples lang erwartetes erstes faltbares iPhone soll über ein 5,5 Zoll Außendisplay und ein 7,8 Zoll Innendisplay verfügen – ähnlich dem iPad mini. Im aufgeklappten Zustand soll es weniger als 5 mm dick sein und damit sogar dünner als ein iPhone Air. Kuo rechnet mit einem Verkaufsstart zwischen 2300 und 2500 Dollar.

Sollten sich diese Informationen bewahrheiten, ist mit der Vorstellung des faltbaren iPhones im September zu rechnen – allerdings lässt es sich womöglich erst ab Oktober bestellen.