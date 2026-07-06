Anlässlich des 250. Jahrestags der USA wurde eine gigantische Zeitkapsel mit zahlreichen Gegenständen aus jedem US-Bundesstaat vergraben, um die heutige Ära für die Nachwelt zu dokumentieren. Mit dabei: ein iPhone 17 Pro Max in Cosmic Orange. Geöffnet werden soll die Kapsel erst zum 500. Jahrestag der USA – im Jahr 2276.

Wird das iPhone dann noch funktionieren?

Ob das Gerät nach 250 Jahren tatsächlich noch einsatzbereit sein wird, ist höchst fraglich. Wie viele Beobachter bereits anmerkten, dürfte der Akku schon lange vor Ablauf dieser Zeitspanne seinen Geist aufgeben. Sollte das iPhone dennoch irgendwie funktionsfähig bleiben, enthält es einige „digitale Artefakte“, die in der Notizen-App hinterlegt wurden und künftigen Generationen einen Einblick in unsere Zeit geben sollen.

Ein Blick in eine kaum vorstellbare Zukunft

Das iPhone ist selbst gerade einmal knapp 20 Jahre alt – wie Technologie in weiteren 250 Jahren aussehen wird, lässt sich kaum erahnen. Möglicherweise sind physische Geräte dann längst Geschichte, zugunsten von neuronalen Implantaten oder Technologien, die sich heute noch niemand vorstellen kann.

The Cosmic Orange iPhone 17 Pro Max is going into a time capsule for the next 250 years If only the foldable iPhone came out a year early it could have out-survived every single iPhone that will ever be made in the space-year 2276 https://t.co/DyXmWr5P0L pic.twitter.com/WRbOILqRKe — icon (5-core GPU) (@iconredesign) July 4, 2026

Ein X-Nutzer kommentierte augenzwinkernd, dass ein etwas früherer Start des faltbaren iPhones dafür gesorgt hätte, dass dieses Modell im „Weltraumjahr 2276″ sämtliche jemals gebauten iPhones überdauert hätte.

Wie lautet eure Prognose: Wird das iPhone in 250 Jahren noch funktionieren?