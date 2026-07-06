Nur wenige Monate vor der erwarteten Vorstellung des iPhone 18 Pro sind neue Informationen zu den Akkus der kommenden Pro-Modelle aufgetaucht. Grundlage sind Zulassungsunterlagen aus der chinesischen C3-Datenbank, die vom bekannten Leaker Digital Chat Station entdeckt wurden. Demnach legt Apple bei beiden Geräten bei der Akkukapazität zu – besonders deutlich beim iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro mit kleinem Plus

Das iPhone 18 Pro soll je nach Markt mit unterschiedlich großen Akkus ausgestattet werden. Für das Modell mit physischer SIM-Karte wird eine Kapazität von 4.056 mAh genannt, während die eSIM-Version auf 4.288 mAh kommen soll. Gegenüber dem iPhone 17 Pro fällt das Plus damit allerdings eher gering aus.

Deutlich größerer Akku im iPhone 18 Pro Max

Spannender sieht es beim größeren Modell aus. Dem Bericht zufolge erhält das iPhone 18 Pro Max einen Akku mit 5.391 mAh (physische SIM) beziehungsweise 5.567 mAh (eSIM). Das entspräche einem Zuwachs von fast 500 mAh gegenüber dem Vorgänger und wäre der bislang größte Akku, den Apple in einem iPhone verbaut hat.

Längere Laufzeit durch neue Hardware

Die größere Akkukapazität dürfte allerdings nur ein Teil der Gleichung sein. Das iPhone 18 Pro wird voraussichtlich vom neuen A20 Pro profitieren, der im modernen 2-Nanometer-Verfahren gefertigt werden soll und dadurch effizienter arbeitet. Zudem wird erwartet, dass Apple den hauseigenen C2-Modemchip einsetzt, der ebenfalls zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen könnte. Zusammengenommen versprechen diese Änderungen eine spürbar längere Akkulaufzeit – selbst wenn die Kapazität beim kleineren Pro-Modell nur leicht steigt.

Noch keine offizielle Bestätigung

Wie bei allen Leaks gilt auch hier: Apple hat die Angaben bislang nicht bestätigt. Da die Informationen jedoch aus behördlichen Zulassungsunterlagen stammen, gelten sie als deutlich belastbarer als gewöhnliche Gerüchte. Die endgültigen Spezifikationen werden sich dennoch erst bei der offiziellen Vorstellung im September zeigen.

Kurzum: Die neuesten Zulassungsdaten deuten darauf hin, dass Apple vor allem beim iPhone 18 Pro Max kräftig an der Akkuschraube dreht. Zusammen mit dem effizienteren A20-Pro-Chip und dem neuen C2-Modem könnte das Flaggschiff die bislang beste Akkulaufzeit eines iPhones bieten. Beim iPhone 18 Pro fällt das Upgrade zwar kleiner aus, dennoch dürfte auch hier eine etwas längere Laufzeit möglich sein.