Apple hat die dritte Entwickler-Beta von macOS 27 Golden Gate veröffentlicht. Mit dem Update ziehen nun auch Hintergrundbilder auf den Mac, die den Namen der neuen Systemversion aufgreifen.

Zwei Motive mit Animation beim Entsperren

Die neuen Varianten heißen „Golden Gate Sunset“ und „Golden Gate Night“. Beide zeigen die Golden Gate Bridge und lassen sich wahlweise als Hintergrundbild oder als Bildschirmschoner einrichten. Sie ergänzen das „27“-Motiv, das schon in den ersten Vorabversionen enthalten war.

Wer eines der neuen Motive auswählt, bekommt beim Entsperren des Mac eine Animation auf dem Sperrbildschirm zu sehen. Als Bildschirmschoner laufen die Motive ebenfalls animiert ab.

macOS 27 Golden Gate richtet sich derzeit ausschließlich an Entwickler. Eine öffentliche Beta soll noch im Juli folgen. Der finale Release wird für September erwartet.