WhatsApp arbeitet an der nächste Neuerung für seinen Messenger. In der jüngsten Beta-Version führt WhatsApp einen kleinen grünen Punkt als Indikator ein, der euch anzeigt, ob ein Nutzer gerade online ist.

WhatsApp führt grünen Punkt ein

Die neueste WhatsApp-Betaversion für iOS, die über TestFlight verteilt wird, zeigt einen kleinen grünen Punkt an, der Online-Kontakte kennzeichnet, so WABetaInfo. Dieser Punkt erscheint im Chat-Info-Fenster, wenn ein Kontakt aktiv ist, und verschwindet, sobald er die App verlässt. Aus Datenschutzgründen zeigt WhatsApp den grünen Punkt nur für Kontakte an, die ihren Online-Status teilen.

Nachdem WhatsApp den kleinen grünen Punkt bereits vor wenigen Wochen in der Beta-Version für Android einführte, erreicht dieser nun auch das iPhone.

Bis dato wurde in Einzelchats unter dem Namen eures Gesprächspartners angezeigt, ob dieser online ist bzw. wann dieser zuletzt online war. Der grüne Punkt ersetzt diesen Text durch eine neu gestaltete Anzeige und respektiert die Datenschutzeinstellungen des Kontakts.