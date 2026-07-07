Volvo hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen Apple Music per Softwareupdate in über zwei Millionen Volvo-Fahrzeuge bringt. In den Modellen EX60, EX90 und ES90 können Fahrer sogar Apple Music Spatial Audio genießen.

Apple Music landet in mehr als zwei Millionen Volvo-Fahrzeugen

Gute Nachrichten für Apple Music Abonnenten, die gleichzeitig mit einem Volvo unterwegs sind. Aber auch für Neukunden hält Volvo gute Nachrichten parat. Berüchtigte Kunden erhalten bis zu drei Monate kostenlosen Zugriff auf Apple Music.

Apple Music gehört zu den weltweit größten Musik-Streaming-Diensntrn und offeriert über 100 Millionen Songs. Abonnenten können sich zukünftig in ihrem Volvo-Fahrzeug mit ihrem Apple-Account anmelden und Songs, Playlists und Live-Radio genießen – alles bequem per Sprachsteuerung oder Touchscreen steuerbar.

Das Softwareupdate steht für die Volvo-Modelle EX90, ES90, XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 und EC40 ab dem Modelljahr 2020 zur Verfügung. Die jeweiligen Updates werden schrittweise ausgerollt und können nach Fahrzeugmodell variieren. Fahrer der Volvo Modelle EX60, EX90 und ES90 können außerdem Apple Music Spatial Audio genießen, das auf der Dolby Atmos-Technologie basiert und durch das optionale Bowers & Wilkins Premium-Soundsystem zum Leben erweckt wird. So entsteht ein immersives Klangerlebnis, bei dem die Zuhörer im Mittelpunkt stehen und Musik und Gesang den gesamten Innenraum umgeben.